Round III: Chino Ríos provoca a Pamela Jiles tras anuncio de demanda: "Que tenga claro lo que pasó ese día, porque la memoria es frágil"

Marcelo Ríos agregó este jueves un nuevo capítulo a la polémica que inició hace algunos días contra la diputada Pamela Jiles, acusándola de haber intentado abusar sexualmente de él hace algunos años.

Recapitulemos. Todo comenzó el martes pasado, cuando el otrora número uno del mundo en tenis acudió al programa ‘Indomables’ de Patricia Maldonado y Catalina Pulido, donde lanzó la gravísima acusación de índole sexual.

"Ella antes hacia entrevistas, ¿Cierto?. Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me dijo ‘la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha", relató Ríos.

Las declaraciones del ex tenista escalaron rápidamente hasta llegar a oídos de la diputada, quien anunció acciones legales debido a la gravedad del relato hecho por Marcelo Ríos, lo que ocasionó que el propio exdeportista saliera a aclarar el tema.

“Quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar o quiso violarme. La manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema”, corrigó el Chino.

El Chino le echó más leña al fuego este jueves en Instagram.

De todas formas todo apunta a que el otrora tenista no está tan convecido de su propias palabras, y este jueves se mostró desafiante en redes sociales con un provocativo mensaje dedicado a Jiles.

"He escuchado tanta huea con el tema de Pamela Jiles ,como que todo esto esta hecho para cagarle su candidatura presidencial y otras cosas que ella esta haciendo, si ella quiere demandarme que lo haga, esta en todo su derecho pero que tenga claro lo que pasó ese día, porque la memoria es frágil y a veces nos juega en contra.Te deseo lo mejor en tus labores", cerró Ríos.

De esta manera Marcelo Ríos le puso más ají a la polémica, volviendo a encender los ánimos de quienes apoyan sus dichos y de quienes están de lado de Pamela Jiles, quien por lo demás se espera que haga pública su demanda contra el ex deportista en las próximas horas.