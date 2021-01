Cecilio Waterman y sus apodos: "Me dicen desde hombre agua hasta el húmedo. En el grupo me molestan y dicen Lukaku"

Cecilio Waterman es una de las grandes figuras del Torneo Nacional, destacándose a punta de golazos en Universidad de Concepción, elenco que al tener la chance no dudó en adquirir un porcentaje de su pase para mantenerlo en el plantel penquista.

El artillero del Campanil está consciente de su buen momento, pero intenta mantener los pies en la tierra, y así lo demostró en conversación con La Tercera, donde reveló pasajes de su infancia., su presente e incluso la jocosa relación con sus compañeros.

"Tengo 10 hermanos y siempre recuerdo que mi papá nos mandaba a la escuela solamente con plata para el pasaje. Cuando comenzaba al recreo, sólo quedaba mirar a mis compañeros como comían. Nunca hay que olvidar de donde uno viene. En la vida hay que crecer y seguir siempre adelante, ¿qué sacamos con desanimarnos y tirar todo?", dijo el delantero.

Waterman sabe que su apellido no es común en Chile, por lo que está acostumbrado a ser presa de sobrenombres y apodos varios, aunque aprovechó de aclarar que aquello no le causa enojo:

"No me molesta ninguno (apodo). Sé que la gente me aprecia y tiene cariño, por lo cual me pueden decir como ellos quieran. Mi apellido es poco frecuente y me llaman desde el hombre agua hasta el húmedo, pero ni sé la razón. En el grupo me molestan y dicen Lukaku, pero me da risa y lo tomo con humor", comentó el goleador.

De todas maneras el panameño aseguró que no encuentra similitudes futbolísticas entre sí mismo y el jugador del Inter de Milán: "no no, no creo. Ni un poco. Él es mucho más. Mi virtud es la velocidad, atacar, buscar el espacio y moverme bien".

El panameño seguirá en el Campanil luego que el equipo adquiriera el 50% de su pase.

Por último Cecilio Waterman se refirió a la extenuante batalla por el descenso, mostrándose optimista y enfocado en lo que será el cruce de este domingo ante la U de Rafael Dudamel:

"Claro que nos vamos a salvar. Esto es fútbol y todo puede pasar, ahora enfrentaremos a un rival directo por la ponderada. Veremos que nos depara el destino después de las 22 horas del domingo, pero seguiremos peleando hasta el final", comentó el jugador penquista.

