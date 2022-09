Chile dio inicio a la serie de Copa Davis ante Perú. El equipo nacional de tenis, capitaneado por Nicolás Massú, llegó hasta Lima para definir quién se llevará al cupo a la fase clasificatoria para las finales de la Copa Davis de 2023.

Alejandro Tabilo (69°) fue el encargado de abrir las acciones ante Nicolás Álvarez (298°) en un partido donde rápidamente hizo notar su ranking y superó por dos sets. Después de Jano, Nicolás Jarry (111°) será quien cierre las acciones del sábado.

Y Jano tuvo un espectador de lujo en la arcilla limeña. El exfutbolista Carlos Caszely se dejó caer en el Club Lawn Tennis y fue uno de los presentes en las gradas para el triunfo de Tabilo sobre la segunda raqueta peruana .

"Después de la desgracia enorme que tuve, me encontré con el Nico Massú y me dijo, 'por qué no vas a la Copa Davis'. Creo que mi compañera de vida estaría feliz de ver tenis y de ver el triunfo de Alejandro, que fue muy bueno. Era esperable indudablemente, por algo es el número uno", comentó a TVN.

"Ahora un poco más nervioso porque Varillas ha jugado muy bien en este tipo de cancha, pero hay que tenerle fe a Jarry de que puede hacer un buen partido y ojalá hoy quedarnos con los dos puntos para dormir más tranquilos", continuó.

"Es impresionante el cariño de la gente. Cuando empezaron a gritar mi nombre, hasta el capitán de Perú se acercó a saludarme, darme un abrazo y agradecerme que estuviera acá. Siempre he sido un gran aficionado del tenis por razones obvias, María de los Ángeles era una gran tenista", añadió.

Visiblemente emocionado por el momento que vive tras el fallecimiento de su esposa, Caszely cerró: "Estoy disfrutando de verdad, hace mucho que no disfrutaba un partido tan importante. No quiero sufrir".