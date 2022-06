Cristián Basaure se la juega toda y elige el once ideal de la primera rueda del Campeonato Nacional 2022

Así como en un suspiro se fue la primera rueda del Campeonato Nacional 2022 y tras la fecha 15 del fútbol chileno Colo Colo, Ñublense y Unión Española son los líderes de la tabla de posiciones, seguidos muy de cerca por Curicó Unido, Cobresal y Huachipato. Y Cristián Basaure elaboró exclusivamente para RedGol la oncena ideal de lo que va de torneo.

El balompié criollo ha tenido varios nombres en los cuales poner ojo, pero lo cierto es que finalmente los que han ayudado a sus equipos a estar en los puestos de arriba son los que más llaman la atención, y así también lo entiende el comentarista del programa RedGol en La Clave.

Por eso, tras ser consultado por quienes fueron, según su criterio, los mejores once futbolistas de la primera mitad del torneo local, Basaure se la juega toda y con su ojo biónico de analista táctico saca la pizarra para elegir.

Así, con un esquema de 1-4-3-3, el Tigre Táctico elige a Brayan Cortés en portería; Bernardo Cerezo, Franco Bechthold, Emiliano Amor, Gabriel Suazo en defensa; Esteban Pavez, Federico Mateos, Felipe Méndez en medio campo; Pablo Solari, Lautaro Palacios y Bastián Yáñez en ataque. Y revela razones detrás de su decisión.

La portería: varias opciones, solo un elegido

Al momento de pensar en el mejor portero de la primera mitad del torneo, Cristián Basaure reconoce sin problemas que “pensé en varios", destacando el buen nivel de los cuidatubos en la Chilean Premier League, pero para él hay solo uno que se roba todos los flashes.

"Pensé en Fabián Cerda, en Zacarías López, pero para mí Cortés es el mejor sin duda", resalta el también comentarista y analista en TNT Sports, para después dar las condiciones que le dan al iquiqueño el premio.

"Juego aéreo, selección, confianza, sacando ese lunar del error con O’Higgins, que para mí es parte del juego, pero ha hecho una gran temporada", explicó Basaure.

En la línea defensiva Colo Colo se impone

Para Basaure, la línea de los cuatro mejores defensores está compuesta por un jugador de Ñublense, otro de Curicó y dos de Colo Colo, y también se toma el tiempo de explicar posición por posición el porqué escribe sus nombres en su pizarra.

"El lateral por derecha, Bernardo Cerezo, tiene gol, ha jugado como central también y lo está haciendo bien. Además empuja y es agente ofensivo, fundamental en las dos fases del equipo de Jaime García", apunta.

Sobre los centrales, el Cristián Basaure reconce que "a mí me encanta Fabián Torres, pero creo que ha tenido temporadas mejores y Audax no ha andado tan bien, le han convertido muchos goles de pelota parada y me parece que ahí bajó un poquito".

"Becholtd es otro de los centrales de mi línea, me gustan regulares, rápidos en la cobertura, buena salida y limpia, capitán hace mucho tiempo, tiene liderazgo y es un tipo muy regular, rendidor, no se lesiona nunca, dámelo. Amor también, similar. Cuando no estuvo Amor en Colo Colo se desarmó un poco el naipe y lo resintió el equipo, el líder de ese bloque defensivo", explica sobre su elección.

Para cerrar por el carril izquierdo, resalta que "Suazo es un tremendo futbolista, de las mejores temporadas que ha tenido, selección, también mucha vocación ofensiva, ha llegado al gol. Pensé en Giovanni Campuzano y Ronald de la Fuente, me parece que hay dos o tres laterales que andan bien. Pero Suazo está jugando un kilo y es el capitán de Colo Colo, nada que hacer".

En mediocampo pelean varios, pero hay un triángulo definitivo

Con respecto a la elaboración de su mediocampo ideal de la primera rueda, Cristián Basaure señala que "estaba entre Pavez y Fuentes, pero también es una cuestión de paladar futbolístico. Me gusta el liderazgo de Pavez, versátil, el tipo también ha llegado al gol, y la verdad lo definí por una cuestión solo de gusto, porque Fuentes también puede estar ahí".

Eso si, resalta que no son los únicos ya que para elegir también "está Nadruz de Curicó, Lorenzo Reyes pero no ha jugado todo el campeonato, Camargo de Cobresal, hay buenos volantes centrales".

Sobre su decisión final, resalta que "hay un triángulo ahí donde los tres pueden hacer funciones similares, Méndez y Mateos pueden jugar también en ese triángulo que igual puede ser invertido. Méndez fue fundamental, tiene datos que refuerzan eso, una sociedad con Yáñez súper productiva para Unión Española".

"Es el futbolista con más pases precisos en el último tercio de la cancha, o sea el que más asistencias y el que más genera para su equipo en todo el campeonato es Méndez, maneja los dos perfiles, también tiene selección chilena", complementa.

Para cerrar, dej en claro que "Mateos, creo que es su última temporada en Ñublense, debiese tener de seguro una oferta de equipo grande, porque para mí es un jugador de equipo grande. Elegante, también maneja los dos perfiles, gol, asistencias, vuela en la cancha, o como que flota la verdad, es un tremendo jugador".

Tridente letal en delantera

Para finalizar, Cristián Basaure explica los motivos para elegir a Pablo Solari, Lautaro Palacios y Bastián Yáñez como los tres delanteros de su equipo ideal, donde al igual que en los otros puestos resalta que "también hay buenas variantes".

Así, para partir apunta que "Solari, independiente de que debe mejorar la toma de decisiones todavía, igual hizo una buena Copa Libertadores, ha hecho un buen campeonato y ha sido fundamental e importante".

Para ir en búsqueda del gol, Basaure reconoce que "había pensado en el Gato Lezcano de Cobresal. Después uno dice Lucero, porque me encanta su forma de jugar, inteligente, asociativo, generoso para moverse, pero uno se tiene que ir a la tabla de goleadores y no puedo dejar afuera a Lautaro Palacios".

"Para mí ha tenido su mejor temporada en Chile, los goles que ha hecho son de una jerarquía tremenda, y lo puse por sobre Zampedri porque Zampedri si bien lleva los mismo 10 goles ha tenido otras temporadas mejores, y Católica tampoco ha andado muy bien, así que elegí a Palacios por eso. Juega de espalda, resuelve en espacios reducidos, contraataca bien, creo que se va a ir a México", complementa.

Para cerrar, Basaure indica que "en la banda izquierda Yáñez, aunque también habían opciones. Costa me parece que las expulsiones lo han complicado, y me quedé con Yáñez por lo mismo".

Sobre Yáñez, concluye reconciendo que "ha convertido goles, profundo, en el mano a mano diría que un alto porcentaje lo gana, busca al defensor, se mueve bien a espaldas del lateral, entonces desde ese punto de vista me parece que encaja con lo que me gusta a mí".