Ignacio González: "No veo ventajas en la vacunación a Antofagasta, los otros equipos también deberían hacerlo"

El polémico proceso de vacunación de Deportes Antofagasta sigue dando que hablar en el fútbol chileno. El plantel puma se había vacunado contra el Covid-19, provocando una serie de comentarios y activando la preocupación en la ANFP al saltarse una serie de protocolos al respecto.

De hecho, el club arriesga una multa y sumario sanitario por "saltarse la fila". Ante esto, el portero del cuadro nortino, Ignacio González, conversó con Prensa Fútbol y salió en defensa del proceso de vacunación de su equipo.

"Lo de la vacunación no es algo que estemos muy al tanto. Se nos informó que había vacunas aprobadas, que eran optativas. En una ciudad que ha sido muy golpeada, el club se movió y consiguió las vacunas, para que no hubiese contagiados", señaló.

En esa misma línea, el formado en Colo Colo cree que la vacuna no genera ventajas dentro del fútbol chileno: "Los jugadores no tenemos mucho pito que tocar. No veo ventajas si está autorizado, por eso el club sacó un comunicado explicando la situación. Me sorprende mucho el tema. Si está todo en orden, autorizado, no hay problema. Pienso que todos los clubes deberían hacerlo".

"Hay empresas que han hecho lo mismo y no se dice nada. A veces ni si quiera se sabe que pasó. La ciudad ha sido golpeada, acá hay trabajadores de mayor edad, utileros y otros. Toda medida que sirva es bienvenida. Por eso digo que otros clubes deberían hacer lo mismo", añadió.

Finalmente, el portero destacó el buen inicio de torneo tras vencer a Palestino como visitante: "Muy buen impulso comenzar ganando, sobre todo de visita con Palestino, que se hace fuerte, nos estamos acoplando a la idea de juego que quiere el profe (Juan José Ribera), pero aún es pronto para entrar en detalles".