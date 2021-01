Basaure le pone fichas al Coto Sierra como nuevo DT de La Roja: "Están subestimando al técnico chileno"

La partida de Reinaldo Rueda a Colombia dejó un puesto vacante y muchas dudas en la selección chilena de cara a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, por lo que encontrar un nuevo técnico es tarea urgente.

Sebastián Beccacece, José Pekerman, Eduardo Berizzo y Matías Almeyda son sólo algunos de los nombres que han sonado para asumir en La Roja, sin embargo hasta el momento todo se ha reducido a rumores.

Cristián Basaure, ex jugador y analista de fútbol, tiene a un chileno como candidato para el banco de la selección, y así lo comentó en el programa diario de Redgol en Radio La Clave:

"Un técnico chileno tiene ventaja. Un técnico que está en el medio chileno tiene ventaja. Si me das a elegir a mí, prefiero al Coto Sierra. Creo que ha hecho méritos suficientes como para poder estar en la selección", comentó el ex Audax.

Basaure también se refirió al técnico de la UC, cuyo nombre también ha sonado como reemplazo de Rueda: "si bien Ariel Holan ha hecho un buen trabajo en Universidad Católica, si hoy me pones a los dos para elegir, me quedaría con el Coto Sierra".

Pese a la preferencia del connotado comentarista, lo cierto es que la ANFP se ha mostrado reticente a fichar a un estratega nacional, algo que Cristián Basaure tiene más que claro.

Basaure cree que el Coto sería una buena opción para La Roja.

"Para mí las decisiones tienen que ser con convicción, no porque es lo que me toca o lo que me queda. En especial porque están subestimando al técnico chileno. Si hay convicción, que vaya para adelante, pero por las declaraciones, me parece que es vox pópuli (sabido por todos) que no va a ser un técnico chileno", reflexionó.

Por último, el comentarista de Redgol anadió: "Vamos a ver quién llega a final de cuentas, pero evidentemente la predilección de la ANFP es un técnico de afuera".