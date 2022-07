Yonathan Andía cometió un grave error esta mañana, al conducir su vehículo luego de haber ingerido alcohol y, posteriormente, haberse pasado una luz roja en la comuna de Providencia. Un hecho que llevó a Carabineros a detener al lateral de Universidad de Chile.

Para Marcelo Barticciotto, este hecho de indisciplina no puede pasar colado y merece un fuerte castigo, debido a que pudo tener mayores consecuencias. Por lo mismo, pidió que la U sea enérgica con su castigo.

"Lo grave es que se normalicen este tipo de situaciones, que pasen como si nada. Yo tengo una opinión muy tajante al respecto, no sé si le doy segundas oportunidades como técnico si me pasa una cosa así", comentó en Radio Cooperativa.

A pesar de que asegura que algo similar "no me pasó" cuando comandaba un grupo, aunque sí "me pasaron otras situaciones", no cree que deba perdonarse un hecho que pudo ser grave si afectaba a terceros.

El actual comentarista no tiembla en decir que "soy drástico en este sentido en este tipo de cosas, lo dejo afuera del equipo", algo que deberá decidir Diego López en los próximos entrenamientos.

La U chocará contra O'Higgins este domingo en Rancagua y luego deberá preparar el partido del Superclásico contra Colo Colo. En caso que Andía reciba un castigo, el joven Daniel Navarrete deberá reemplazarlo como lateral derecho.