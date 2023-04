Eduardo Miranda, portero de Santiago Wanderers, fue protagonista de un polémico hecho en un supermercado Líder Express de Concón en las últimas horas, al ser detenido por los guardias de seguridad por no pagar unos artículos de aseo al pasar por caja en su compra.

Según consignó el portal Sitio del Suceso, el jugador no pagó estos artículos al haberlos guardado previamente en una bolsa reutilizable, siendo interceptado por los guardias a la salida del local. ¿El monto del hurto? Unos $37.630, razón por la cual fue detenido por carabineros por el delito de hurto simple.

Tras ser puesto en libertad, el Ministerio Público informó al Juez de Garantía de Viña del Mar que no iniciará una persecución contra el portero, argumentando que “los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.

El propio Miranda se encargó de dar su versión en su Instagram personal, publicado en sus historias que “en ningún momento yo quise quedarme u robar los artículos de aseo que llevaba en una bolsa aparte en el carro de compras (cosa que siempre hago), solo fue una distracción y olvido que tuve al momento de pagar todo lo demás que llevaba”.

“Al momento de pasar la caja el guardia me paró y me dijo que no había pagado las cosas que llevaba en la bolsa, yo al darme cuenta que él tenía razón, le pido disculpas, que no me di cuenta, ( por distracción) que no tenía problemas en pagarlas, que fue un mal entendido”, agregó.

Al momento de ser detenido, el portero detalló que “me pasaron a una sala, me dijeron que esperara para resolver el tema. Esperé alrededor de 2 horas y posteriormente llegó Carabineros y me llevaron detenido y esposado por hurto. En ningún momento los guardias ni gente del supermercado me dieron la posibilidad de pagar las cosas”.

“La gente que me conoce sabe que esos no son mis valores ni principios que traigo desde mi hogar, es primera vez que vivo algo así y me veo vinculado en algo como esto, fue muy vergonzoso, pido disculpas a mi gente de Wanderers por hacerlos pasar este mal rato, solo aclararles que fue un mal entendido”, concluyó.

Santiago Wanderers marcha undécimo en la Primera B con once puntos. Su próximo duelo será por la fecha 10 del torneo ante Santiago Morning en el Elías Figueroa este domingo 30 de abril a partir de las 15:30 horas.