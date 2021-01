Duelos claves para Colo Colo, la U y Católica: los árbitros para la fecha 30 del Campeonato Nacional

El Campeonato Nacional entra en su recta final y la lucha en la tabla de posiciones comienza a definir no solo el título, sino también los cupos a torneos internacionales y el descenso. Este miércoles arranca la fecha 30, una clave en varios sentidos.

Tres partidos tendrán toda la atención del país, ya que pueden dar luces del próximo campeón y mover las piezas en la zona baja. Todos ellos involucran a los tres grandes del fútbol chileno, que lideran una batalla cada uno.

Durante la noche del martes, la ANFP entregó la lista de los árbitros que impartirán justicia en la fecha 30. Colo Colo abre la jornada visitando a la U de Conce, donde un triunfo podría darle chances de salir del fondo a cualquiera. Aquí será Rodrigo Carvajal quien dirigirá las acciones, en un partido donde se juega más que tres puntos.

El día jueves Universidad de Chile, que espera que los albos derroten al campanil, tendrá que enfrentar a Palestino. Los azules necesitan ganar para escapar en la acumulada, pero en frente tendrá a un cuadro árabe que va en alza junto a José Luis Sierra. Nicolás Gamboa será el encargado del silbato.

Más tarde Universidad Católica podría dar un gran paso para conseguir el histórico tricampeonato del fútbol chileno. Los cruzados se enfrentan a Unión Española, uno de sus rivales directos, con la esperanza de acercarse al título. José Cabero estará al mando del encuentro.

Revisa la lista de los árbitros para la Fecha 30 del fútbol chileno

MIÉRCOLES 13 DE ENERO



Universidad de Concepción vs. Colo Colo

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Árbitro Asistente 1: Edson Cisternas

Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Barrales

Cuarto Árbitro: Cristian Andaur

VAR: Fernando Véjar

AVAR: Loreto Toloza



JUEVES 14 DE ENERO



Everton vs. Audax Italiano

Árbitro: Cristian Garay

Árbitro Asistente 1: Manuel Marín

Árbitra Asistente 2: Leslie Vásquez

Cuarto Árbitro: Diego Flores Seguel

VAR: Cristian Droguett

AVAR: Franco Arrué



Universidad de Chile vs. Palestino

Árbitro: Nicolás Gamboa

Árbitro Asistente 1: Miguel Rocha

Árbitro Asistente 2: Fabián Aedo

Cuarto Árbitro: Matías Quila

VAR: Juan Lara

AVAR: Benjamín Saravia



Unión Española vs. Universidad Católica

Árbitro: José Cabero

Árbitro Asistente 1: Sebastián Pérez

Árbitro Asistente 2: Gabriel Ureta

Cuarta Árbitra: María Belén Carvajal

VAR: Christian Rojas

AVAR: Felipe González Alveal

Árbitro: Francisco GilabertÁrbitro Asistente 1: Juan SerranoÁrbitro Asistente 2: Alan SandovalCuarto Árbitro: Claudio CevascoVAR: Gustavo AhumadaAVAR: Patricio BlancaÁrbitro: Héctor JonaÁrbitro Asistente 1: Claudio RíosÁrbitro Asistente 2: Mario LagosCuarto Árbitro: Miguel AraosVAR: Piero MazaAVAR: Loreto TolozaÁrbitro: Juan LaraÁrbitro Asistente 1: Carlos Poblete RoaÁrbitra Asistente 2: Cindy NahuelcoyCuarto Árbitro: Reinerio AlvaradoVAR: Cristian GarayAVAR: Leslie VásquezÁrbitro: Fernando VéjarÁrbitro Asistente 1: Carlos VenegasÁrbitro Asistente 2: Víctor PasmiñoCuarto Árbitro: Rafael TroncosoVAR: César DeischlerAVAR: Cristian Andaur