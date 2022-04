Javier Castrilli tomó la decisión de despedir a muchos árbitros profesionales desatando una gran polémica. Por lo mismo Héctor Jona, uno de los afectados, dio a conocer los pormenores de lo que se vive en el interior de la Comisión Arbitral de la ANFP, donde asegura que el trabajo del ex juez argentino ha sido deplorable.

"Aún no me llega ninguna notificación de mi despido. Yo me enteré por la prensa de lo que se está hablando y aparece mi nombre. No me han llamado ni me han notificado de nada, entonces estoy como en una isla", comenzó diciendo en Radio Continente.



Luego se explayó Jona. "Yo te voy a nombrar algunas cosas, pues no transo lo que son los valores. A mí me enseñaron que cuando vas a un lugar se saluda desde la señora que barre hasta al gerente general de la empresa. Castrilli llegó y ni siquiera se presentó", comentó.



Luego señaló que "nunca hizo un trabajo práctico, el único que hizo fue penoso. Llegó con unos zapatos de trekking y el trabajo que hizo era para una categoría Sub 8, no para un árbitro profesional".



Agregó que "tuvimos una pretemporada que fue nefasta en la que ni siquiera teníamos almuerzo, con eso lo digo todo. Solo los profesionales del área física hicieron un trabajo profesional, como siempre los ha caracterizado. De hecho estábamos haciendo la pretemporada y Castrilli viajó a ver el partido de la selección contra Argentina, no estuvo con nosotros, solo se aparecía media hora".



Añade el juez que "el señor Castrilli está vendiendo un verso que no es el adecuado y el medio ya se enteró de eso. No hay trabajo, no hay mejora, la renovación tiene que ir con trabajo y tiene que ser por méritos. Un joven de la Sub 17, para llegar a dirigir en Primera o en Primera B, tiene que hacer un trabajo previo para que tenga las herramientas. Ese trabajo no se hace con Castrilli, no se hace nada. Es impresentable. Yo estoy en shock aún".



"Habla de un tema generacional, pero está saliendo Nicolás Gamboa con 34 años, Cristian Garay, Alejandro Molina, gente totalmente proyectable. Si nos están sacando es porque queremos transparentar en que se hagan las cosas bien, como siempre se ha hecho en el arbitraje. Eso es lo más doloroso, cuando vas de frente por querer conversar las cosas en una reunión".



Finalmente cuenta que "los que hablamos en la reunión sindical estamos todos fuera. Hay gato encerrado, no hay otra respuesta, es por pedir una reestructuración, no por rendimiento. Me fue a ver a Everton-Huachipato y dijo que lo hice bien".

Así es como dice que "esto tiene que explotar, ensuciaron mucho el fútbol. Nunca tuve un problema en todos mis años de carrera. Se le fue de las manos a este señor. Quiso arreglar el arbitraje y le está haciendo un daño al fútbol nacional. No te explica por qué te saca, te insisto que yo me enteré por la prensa. Eso da a entender el circo que tiene adentro".