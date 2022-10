Un reportaje de Meganoticias expuso que el exfutbolista Daúd Gazale no pudo realizar el sorteo de la rifa por su Jeep Wrangler y dos denunciantes acusaron que no se les ha devuelto el dinero de los números adquiridos.

Acusan a Daúd Gazale de no sortear el Jeep que rifó ni devolver dinero de los números adquiridos

Daúd Gazale fue uno de los personajes expuestos en el reportaje "Polémicas rifas sin ley" de Meganoticias. Allí, se acusó que el exfutbolista de Universidad Católica y Colo Colo no cumplió con una rifa que el año pasado difundió a través de redes sociales.

En 2021, Gazale puso a rifar un Jeep Wrangler del año 2019 y puso a la venta números a 10 mil pesos. El futbolista pretendía alcanzar por lo menos cinco millones para realizar el sorteo del vehículo, pero finalmente nunca llegó a alcanzar esa cifra.

Así, el sorteo que estaba calendarizado para el 30 diciembre del 2021 no se llevó a cabo. Tras eso, se postergó por 60 días, pero para la nueva fecha tampoco se alcanzó la cifra establecida y nuevamente no se escuchó nada sobre el sorteo.

"Llegó la segunda fecha, no se alcanzó el quorum y empezamos a preguntar por WhatsApp qué se hacía. Daud respondió 'manden los datos de compra con su correo electronico y veo la devolución'", explicó un denunciante. Pero eso no pasó.

"Tengo los respaldos, audios e imágenes donde se comprometió a hacer la devolución de la plata", complementó otro. "Nunca había participado en estas rifas porque no me daban confianza, pero ver una figura pública me motivó y participé", agregó.

Según expuso Meganoticias, Gazale explicó que no realizó el sorteo por no alcanzar los cinco mil tickets vendidos y que tampoco logró vender todos los números cuando bajó la cantidad mínima a 3.700. Agregó que está realizando la devolución del dinero, pero que "por una serie de dificultades técnicas y tecnológicas, no ha podido hacerlo con la rapidez que quisiera".