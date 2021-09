El 10 de junio de 2008 el delantero Daúd Gazale jugó su único partido oficial por la selección chilena, porque Marcelo Bielsa lo hizo entrar en la victoria por 3-2 ante Venezuela en Puerto La Cruz.

En 2021 el presente del ex atacante de Colo Colo es muy distinto, porque a sus 37 años se quedó sin club tras salir de Deportes Concepción, y busca alternativas para ganar dinero.

El ariete quería vender su auto, un Jeep Wrangler Unlimited Sport del 2019, pero eligió otra forma de ganar dinero con su joyita, rifándolo.

"Lo puse a la venta y tres amigos lo querían. Como no podía partirlo en tres, opté por este mecanismo. Y bueno, un amigo y mi hermano un día me aconsejaron y me hablaron de que hay gente que está rifando sus casas y otras cosas de valor, así que me entusiasme", dijo el atacante a LUN.

"Lo encontré novedoso y también tiene otra gracia, ya que por un número que cuesta 10 mil pesos, se puede concursar para ganar un auto de un valor elevado", explicó.

Luego, explicó que todo se hará en orden: “Para mí es muy importante que se haga de buena manera, de forma transparente y que sea entretenido también. Ojalá la gente se motive porque con una inversión de diez mil pesos, podría ganarse un jeep de 33 millones. Además, la entrega será personal”.

