Pese a que van más de dos años de la introducción del VAR en el fútbol chileno, semana a semana hay quejas contra el sistema. Y existe una que ha sido especialmente recurrente: la manera en que se determina la posición de adelanto para inhabilitar o validar una acción ofensiva que termina en gol.

La última víctima fue Universidad de Chile, que vio con incredulidad cómo se anuló el empate parcial ante Everton en Viña del Mar por un offside tecnológico sancionado contra Ronnie Fernández "por una rodilla", como revelaron después los audios emanados de los intercomunicadores de los árbitros.

Pero lo que a simple vista deja dudas tiene una razón de fondo, reconocida por el mismo presidente de la ANFP, Pablo Milad, en entrevista con TVU. "El VAR tiene muchas falencias tecnológicas, no es un aparato fidedigno en un cien por ciento en la apreciación de la gente, en la objetividad", asume el mandamás del fútbol chileno.

"Por ejemplo, la línea del offside se tira con un ratón (mouse), según el pulso del árbitro. El sistema viene con las líneas verticales, las que se ven de colores. Esas son las que vienen con el sistema. Pero no la línea que se traza. Tú ves una línea y dices 'no, esto no es offside'", advierte el dirigente.

De acuerdo al timonel, "el sistema de videoarbitraje tiene ese vacío, que no tiene todo el aparato completo. Se está trabajando internacionalmente, porque los problemas que tenemos en Chile con el VAR los tienen en todo el mundo", sentencia el curicano, antes de abordar otro problema: los goles validados o invalidados en situaciones límites.

El ejemplo llegó hace dos semanas, en el partido entre Cobreloa y Santiago Wanderers de Primera B, donde se validó un gol del cuadro naranja aunque el balón no había ingresado ni mucho menos a la portería: rebotó dos veces en los palos y boteó casi a un metro de la línea marcatoria, lo que no fue advertido por los árbitros.

"Los goles fantasmas", recuerda Milad. "Ya estamos viendo la forma de poner lo antes posible los sistemas digitales para el ingreso de la pelota. Cuando pasa la pelota sobre la raya, al árbitro le vibra la pulsera, lo que significa que la pelota pasó la raya y es gol", adelanta el directivo curicano como la novedad que se verá en Primera B, a falta de VAR.

En ese sentido, una de las innovaciones que se proyectan para ampliar la cobertura del video arbitraje es cambiar los móviles que asisten a cada estadio por una central de VAR que centralice el análisis de imágenes, reduzca los costos y permita incrementar el alcance de la tecnología a las otras categorías del fútbol chileno.