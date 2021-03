8M: Las mujeres más destacadas del deporte chileno en la actualidad

Este 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer. Una jornada de encuentro y resistencia para quienes pelean a diario por un mundo más igualitario, en todas las áreas de la vida en las que han sido oprimidas durante años. Y el deporte no ha sido la excepción.

Es por ello que en RedGol quisimos recordar a las atletas más destacadas en la actualidad y quienes han demostrando que, aunque miles de veces la sociedad les dijo que no serían capaces, lograron romper esquemas y entregarles alegría al país.

Carla Guerrero

Una de las mujeres que más ha dado que hablar en el último año ha sido, sin duda alguna, Carla Guerrero. La jefa dejó atrás su paso por España para regresar a nuestro país y liderar a la Universidad de Chile, alzándose como una de las jugadoras claves del torneo.

Carla Guerrero, una jefa en la Roja y en Universidad de Chile, con quien logró una histórica primera clasificación a Copa Libertadores. Foto: Agencia Uno

Su calidad con la pelota, que ya la había llevado a un Mundial por primera vez en la historia del fútbol femenino nacional, le entregó un nuevo reconocimiento tras clasificar a las azules a la Copa Libertadores. Un hito que viven hoy por hoy y que las llevó a conseguir un sólido triunfo ante Peñarol, en un torneo donde se estrenan. Gracias a su nivel, el equipo se ilusiona a lo grande. Y es que la zaguera llegó a eso: demostrar que su gloriosa carrera no ha sido casualidad.

María Fernanda Valdés

La mujer poderosa de nuestro deporte. María Fernanda Valdés ha sorprendido al mundo entero en la halterofilia, haciéndose un nombre en una actividad que durante años solo fue pensada para hombres.

Luego de su primer lugar en Campeonato Mundial de 2017 realizado en Anaheim, la chilena tuvo un crecimiento increíble. A tal punto de lograr la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, levantando 87 kilos.

Bárbara Riveros

Bárbara Riveros ha sido una de las mujeres que más ha cautivado en el deporte chileno. Y es que la actual pentacampeona del Ironman de Pucón, en cada competencia que ha tenido, se ha exigido como pocos con tal de dejar en alto el nombre de nuestro país.

Su calidad la ha llevado a conseguir grandes hitos, como su medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 o la de plata en Guadalajara 2011. También su recordada participación en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, donde se quedó con el quinto lugar en el triatlón, marcando la mejor participación nacional en el evento.

Bárbara Riveros celebrando por última vez en el Ironman de Pucón. Foto: Agencia Uno

María José Moya

Otra de las atletas que más alegrías le han entregado a Chile es María José Moya. La patinadora ha conseguido cinco títulos mundiales a lo largo de su carrera (dos en 100 metros, dos en 200 y uno en 300), lo que la han elevado como una de las más galardonadas.

Su carrera tuvo una pausa en el año 2017, cuando decidió ser madre. Pero al año siguiente volvió a ponerse los patines para ir en busca de un nuevo sueño, el que consiguió en los Juegos Panamericanos de Lima. Y es que a nivel olímpico, no falla. De hecho, acumula seis, además de dos Juegos Mundiales y un campeonato juvenil.

Francisca Mardones

Una de las atletas paralímpicas más importantes en la historia del deporte chileno. Una fractura en su columna en el año 1999 la dejó en silla de ruedas por el resto de su vida, pero no le ha impedido cumplir sus sueños. Luego de sus participación en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Rio 2016, decidió darle un giro a su carrera y pasó al lanzamiento de bala.

Y si bien muchos no le tuvieron fe, supo darle vuelta la mano al destino para calzarse dos medallas: una de plata en Lima 2019 y una de oro en el Campeonato Mundial de Paraatletismo de Dubai. Este último marcó uno de los momentos más importantes de su vida, ya que solo tres horas antes del inicio y en medio de la preparación, se enteró de la muerte de su padre. Una motivación que la llevó a quedarse con el primer lugar con un lanzamiento de 8.19.

Bárbara Hernández

Bárbara Hernández es de esas atletas que no gozan de tanta prensa, pero que ha conseguido logros inimaginables hace años atrás. La nadadora, especializada en aguas gélidas, es una de las deportistas más destacadas en su especialidad.

A su destacada carrera desde el año 2014, donde cosechó medallas de oro y plata, se suma el máximo y más reciente hito: en noviembre del año pasado se transformó en la primera persona en el mundo en cruzar el Lago Chungará, conocido por ser uno de los más altos del mundo (4.560 metros), sin neopreno ni grasa. Esto la llevó a quedarse con el "Woman of the Year" de la World Open Water Swimming Association.

Melita y Antonia Abraham

Desde que comenzaron su carrera, las hermanas Melita y Antonia Abraham no se han cansado de darle alegrías al deporte chileno. Las remeras se han hecho un nombre importante en la actividad a nivel Sudamericano, donde han dominado competencias desde 2013.

Desde entonces han tenido grandes actuaciones en varios torneos, consiguiendo medallas de oro en gran parte de ellos. Pero su consagración llegaría el 2019, cuando juntas se adjudicaron el primer lugar en los Juegos Panamericanos de Lima en dos remos largos y cuatro scull.

Christiane Endler

Quién más que la atleta más destacada del 2020 para cerrar una lista llena de gloria. Christiane Endler, a lo largo de los años, ha sido una de las deportitas más importantes de nuestro país en la disciplina con mayor cantidad de fanáticos.

La arquera y capitana de la Roja ha llevado a lo más alto al fútbol femenino nacional, ganándose el respeto de sus pares. Su nivel en Europa, donde hoy pelea por el título con el PSG, le ha significado una serie de reconocimiento, pero el más importante de todos llegó el año pasado, cuando fue elegida por sus colegas como la arquera del once ideal del mundo en los premios The Best.

Christiane Endler, la máxima exponente del fútbol femenino en Chile. Foto: Getty Images

Una chilena que le dobló la mano al destino, justamente en un deporte que siempre estuvo hecho y pensado para hombres. Una realidad que no ha cambiado mucho al día de hoy, donde siguen existiendo clubes sin contrato profesional a sus jugadoras, pero sin duda ha sido una de las líderes de la revolución del balompie nacional.

Nombres podrían haber mucho. Gloria Bravo o Jennifer González en las artes marciales mixtas, Kristel Kobrich y su incansable lucha en la natación. También a nivel histórico, como Erika Olivera, Anita Lizana, Eliana Gaete y muchas más. Y es que siempre ellas la tuvieron más difícil, ya que la sociedad de entonces les puso más arriba el camino. Sin embargo, demostraron que también podía. Así como hoy, así como en las calles. Las mujeres son parte del deporte. Y más que eso, son historia. Y para Chile, de la más grande.