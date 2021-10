Las declaraciones de Javier Castrilli luego del compromiso entre Universidad Católica y Santiago Wanderers fueron bastante incendiarias al afirmar que todos los jugadores están simulando y sobreactuando, iniciando un debate sobre una situación que se está viviendo en el Campeonato Nacional.

Para el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, estas palabras están fuera de tono pues los futbolistas no pueden criticar a los jueves. "Esta situación de pedir sanciones para los jugadores que simulan los jugadores van a decir por qué no podemos hablar de los árbitros", manifestó.

"Matengamos las formas, se equivocó el jugador de Wanderers porque los jugadores no pueden apuntar. Si los jugadores no pueden referirse a los cobros arbitrales o no denostar tampoco lo pueden hacer los árbitros y menos el presidente de los árbitros", añadió el panelista.

Caamaño también se refirió sobre la absolución que recibió Fernando Zampedri para estar disponible ante Colo Colo. "Evidentemente hubo una injerencia a través de primero Castrilli y luego de Tobar en cuanto el hecho de no estar bien puesta la segunda amarilla a Zampedri", puntualizó.

"Ellos ya estaban convidando al tribunal a que no lo sancionaran, simplemente terminaron de ratificar la decisión de no suspenderlo para el partido del domingo. Lo de Lanaro ya era una decisión del tribunal, aunque también con las declaraciones de Castrilli y de Tobar ellos reafirmaban que estaba bien puesta la tarjeta roja y es muy difícil que el tribunal cambie la percepción de un árbitro sobre lo que redacta en un informe", indicó.