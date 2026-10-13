Marc Bartra cuenta que Pellegrini le cambió el chip al Betis: “Inyectó mentalidad ganadora”

El defensor elogió a Manuel Pellegrini en la antesala del duelo que jugará Betis ante Porto por Champions League.

El Betis debe jugar su segundo encuentro de Champions League esta temporada. Tras ganarle como visitante al Lille, ahora deberá enfrentar al Porto en un encuentro que tiene revolucionado a Sevilla.

Hace más de 20 años que no son locales en un encuentro por la máxima competición europea de clubes, por lo que el entusiasmo que despierta el equipo de Manuel Pellegrini es enorme.

Marc Bartra, defensa titular del cuado bético, manifestó que el Ingeniero ha sido clave en cambiar la mentalidad de los jugadores del Betis, que se ha transformado en un poderoso de España.

“Cada año fuimos creciendo hasta la llegada del míster, que nos inyectó esa mentalidad ganadora en momentos complicados”, señaló en primera instancia en conferencia de prensa.

Agregó que “a nivel de jugadores y ‘staff’ sentimos que estar en Champions y arriba en La Liga es donde nos gusta estar, pero con los pies en el suelo. Con confianza, pero no confiados, para dar alegrías a los béticos”.

Recuerda que Real Betis vs Porto por la Champions League se podrá ver en vivo a través de Disney+.

Pellegrini tendrá un buen desafío en Champions ante el Porto

Bartra revela lo que habla con Manuel Pellegrini en Betis

Bartra, que está en Betis desde el 2018 y sólo tuvo un pequeño paso por el Trabzonspor, manifestó que “sé lo que quiere el míster de mí, lo que necesita el equipo defensivamente, que es estar con confianza atrás”.

“Esta es una competición que, a nivel emocional, te exige carácter y mentalidad. Cualquier detalle en Europa suma mucho. Desde atrás, que se ve todo, sé que los compañeros necesitan que demos todos lo que precisemos en cada momento del partido”, agregó.

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Es uno de los más experimentados del plantel, pues pasó por Barcelona y Borussia Dortmund. “Tuve la suerte de jugar Champions con Barça y Dortmund, pero hacerlo con el Real Betis tras estos años de crecimiento lo hace más especial aún”, aclara.

Finalmente dice que “siento también un alto grado de responsabilidad, pero es un privilegio que me encanta. Lo viví bastante joven y hacerlo ahora en plenitud es, como digo, un honor”.