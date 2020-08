Thomás Müller: “Messi está en plena forma y no le puede defender Davies el sólo. Debe ser todo el conjunto quien le marque"

Así como Arturo Vidal y Quique Setién fueron los encargados de dar la conferencia de prensa del Barcelona, previo al choque con el Bayern Munich, los germanos presentaron al experimentado Thomás Müller, y al DT Hansi Flick.

El delantero devenido en volante fue consultado inmediatamente respecto a que hará el cuadro germano para detener a Messi.

“Messi está en plena forma y no le puede defender Davies el sólo. Mi experiencia jugando contra él me dice que debe ser todo el conjunto quien le marque, sólo así funciona. Así tenemos que jugar ante la calidad que tiene. Tampoco debemos olvidar que no sólo es Messi quien crea peligro, es todo el Barça”, aseguró Müller.

Respecto al partido Müller apuesta a un encuentro donde los dos equipos saldrán a proponer y buscar la victoria.

“Esperamos un partido entre dos equipos a los que les gusta tener la posesión del balón. Ambos queremos ser protagonistas en el campo y poner en peligro a nuestro rival, es verdad que tengo buenas sensaciones pero el Barça es uno de los grandes, esta misma plantilla han ganado títulos en un pasado reciente. No es un equipo solo con jugadores fantásticos también tienen mucha experiencia como equipo”.

Thomás Müller llegando a Lisboa (Getty Images)

Müller fue consultado por la prensa española respecto a un compañero que pertenece aún al Barça, anunciando que comenzará en la banca.

“Es un jugador clave, muy importante para nosotros. Es parte del equipo cada uno sabe las condiciones que tiene. Son importantes los once que salen, pero también los que esperan en el banquillo pueden ser jugadores claves, pueden tener trascendencia. Creo que Coutinho puede mostrar las calidades que todo el mundo conoce”, cerró.