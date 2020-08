Arturo Vidal le toca la oreja al Bayern: "No juegan contra un equipo de la Bundesliga, sino contra el mejor equipo del mundo"

Arturo Vidal enfrentó los micrófonos este jueves en la antesala del choque de cuartos de final de la UEFA Champions League entre FC Barcelona y FC Bayern Múnich, encuentro que está fijado para este viernes a las 15:00 horas chilenas.

En ese sentido, el volante no se guardó nada y le metió miedo al equipo bávaro, pues expresó que “somos el mejor equipo del mundo y queremos demostrarlo. Quizás no lo reflejamos en el campo y perdimos la liga española, pero tenemos a Leo (Messi), a los mejores jugadores y queremos demostrarlo”.

Pero eso no fue todo, porque aprovechó la oportunidad y le mandó un recado a sus ex compañeros: “Mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino contra el mejor equipo del mundo, el Barcelona”.

El volante está seguro que este vienes avanzarán a la ronda de los cuatro mejores de la Liga de Campeones. (FOTO: Getty)

Además, al ser consultado por las declaraciones que han realizado dirigentes o jugadores del Bayern, que son mejor equipo, mencionó que “no he tomado mucha atención, porque sé que lo que se habla fuera no es lo que piensa el vestuario. Mañana juegan contra el mejor equipo del mundo, el Barca”

Complementó que “Flick (entrenador) lo ha hecho muy bien desde que le dieron la oportunidad. Ha gando dos títulos y ha tenido un rendimiento espectacular. El Bayern siempre es favorito, pero el Barca es el mejor equipo del mundo. Veremos quien sale a buscar más el partido”.

“Es el partido más importante del año. Tenemos muchas esperanzas de ganar este campeonato. El Bayern está haciendo un año espectacular. Ganó la Bundesliga y la Copa, pero somos el Barca y hacemos lo que tenemos que hacer, pasaremos”, agregó.

Además, tuvo palabras sobre sus opciones de ser titular y comentó que “no sé si lo merezco. Todos los que estamos aquí lo merecemos, pero es el entrenador el que elige y los elegidos tienen que hacer lo posible por estar en semifinales”.

Finalmente, tuvo palabras sobre el posible fichaje de Neymar, quien fue la gran figura en la clasificación del PSG a semifinal de la Liga de Campeones: “se entiende que el Barça lo quiera recuperar, no solo por el partido de ayer. Ya estuvo en el Barça y tuvo un rendimiento excepcional. Tiene mucho talento, pero no sé más. Solo pensamos en el Bayern y en pasar mañana. Es difícil hablar en estos momentos en otros jugadores”, sentenció.