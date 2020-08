¡Súper agosto! Revisa la programación de la Champions y Europa League

La pandemia mundial del coronavirus obligó a la UEFA a suspender sus dos torneos más importantes a nivel de clubes: la Champions League y la Europa League.

Sin embargo, con el retorno de la mayoría de las ligas locales en el Viejo Continente, ambos torneos internacionales harán lo propio y regresarán con un inédito formato de "muere muere" y en una misma sede.

Se viene un "Súper agosto" para los futboleros y en RedGol recordamos toda la programación de ambos torneos europeos.

Programación de la Champions y Europa League

EUROPA LEAGUE

En primer lugar, la UEFA Europa League retorna este miércoles 5 y jueves 6 de agosto con dos chilenos a la cancha: Alexis Sánchez con el Inter de Milán y Charles Aránguiz con el Bayer Leverkusen.

Revisa la programación de la Europa League:

Miércoles 05 de agosto

- Shaktar vs Wolfsburgo, 12:55 horas

- Kovenhavn vs Istanbul BB, 12:55 horas

- Manchester United vs LASK, 15:00 horas

- Inter vs Getafe, 15:00 horas*

Jueves 06 agosto

- Bayer Leverkusen vs Rangers, 12:55 horas

- Sevilla vs Roma, 12:55 horas*

- Basel vs Frankfurt, 15:00 horas

- Wolverhampton vs Olympiacos, 15:00 horas

*Tanto en el Inter vs Getafe, como en el Sevilla vs Roma no se disputó el partido de ida por la pandemia. Por lo tanto, la llave se definirá a partido único en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen, lugar donde se jugará el resto de las fases. Todos los demás duelos de octavos de final se jugarán en los estadios de los equipos locales.

Tras esto, los cuartos de final se disputarán el lunes 10 y martes 11 de agosto ya en Gelsenkirchen. Ojo acá, porque si pasan Inter de Milán y Bayer Leverkusen, habrá duelo de chilenos entre el tocopillano y el Príncipe.

Las semis serán el domingo 16 y lunes 17, mientras que la gran final está programada para el viernes 21 del mismo mes.

CHAMPIONS LEAGUE

Por su parte, la Liga de Campeones regresará con los cuatro duelos pendientes de octavos de final, este viernes 7 y sábado 8 de agosto. Al igual que en la Europa League, se respetará la localía a los equipos que corresponden.

En esta fase están los dos chilenos que siguen con vida en la Champions. Arturo Vidal y el Barcelona recibirán al Napoli en el Camp Nou (1-1 en la ida), mientras que Claudio Bravo y su Manchester City definirán la llave ante el Real Madrid en el Etihad Stadium (1-2 en la ida para los ingleses).

Luego de esto, los cuartos de final se jugarán en Lisboa, Portugal, con partidos a "muere muere" entre el 12 y 15 de agosto. Por último, ambas semis serán el 18 y 19 del mismo mes, mientras que la gran final está pactada para el domingo 23.

Revisa la programación de la Champions League:

OCTAVOS DE FINAL

Viernes 7 de agosto, 15:00 horas de Chile

- Manchester City (Ing)-Real Madrid (ESP)

- Juventus (Ita)-O. Lyon (Fra)

Sábado 8 de agosto, 15:00 horas de Chile

- FC Barcelona (ESP)-Nápoles (Ita)

- Bayern Múnich (Ale)-Chelsea (Ing)

CUARTOS DE FINAL

Miércoles 12 agosto, 15:00 horas de Chile, estadio Da Luz (Lisboa)

- 1. Atalanta (Ita) - Paris Saint-Germain (Fra)

Jueves 13 agosto, 15:00 horas de Chile, estadio José Alvalade (Lisboa)

- 2. Leipzig (Ale) - Atlético de Madrid (ESP)

Viernes 14 agosto, 15:00 horas de Chile, estadio Da Luz (Lisboa)

- 3. FC Barcelona (ESP) o Nápoles (Ita) - Chelsea (Ing) o Bayern Múnich (Ale)

Sábado 15 agosto, 15:00 horas de Chile, estadio José Alvalade (Lisboa)

- 4. Man. City (Ing) o Real Madrid (ESP) - Juventus (Ita) o Olympique Lyon (Fra)

SEMIFINALES

Martes 18 agosto, 15:00 horas de Chile, estadio Da Luz (Lisboa)

- Ganador cuarto de final 2 - Ganador cuarto de final 1

Miércoles 19 agosto, 15:00 horas de Chile, estadio José Alvalade (Lisboa)

- Ganador cuarto de final 4 - Ganador cuarto de final 3

FINAL

Domingo 23 de agosto, 15:00 horas de Chile, estadio Da Luz (Lisboa)

- Ganadores de las dos semifinales