PSG vs Real Madrid | Día, horario y quién transmite en vivo los octavos de final de la UEFA Champions League

Este martes se dará inicio a la ronda de octavos de final de la UEFA Champions League. Fase que tendrá grandes encuentros como el que animarán en el Parque de los Príncipes el PSG y el Real Madrid.

Ambos elencos buscarán comenzar con el pie derecho su participación en la fase de los dieciséis mejores del torneo de clubes de Europa. Aunque sin duda este encuentro tiene sabor a “clásico” por las historias que hay detrás.

Según medios europeos una de las máximas estrellas del PSG tendría todo acordado para arribar a comienzos de la próxima temporada al Madrid. Se trata de Kylian Mbappé, el francés podría estar viviendo sus últimos meses como parisino y sin duda llama la atención ver como la novel estrella gala confrontará este duelo ante el club de sus sueños.

Además, este partido marcará dos hitos importantes, el primero es que por primera vez en dieciséis años Sergio Ramos podría jugar en contra del Real Madrid, situación que no ocurría desde la temporada 2004-05, cuando militaba en Sevilla, no obstante, el defensor se encuentra en proceso de recuperación y aún es duda para enfrentar al Madrid. Además, Lionel Messi volverá a enfrentar a los merengues, aunque esta vez, será con la camiseta del PSG y no como culé. El “30” argentino le ha marcado 26 conquistas al Madrid, además de asistir a sus compañeros en otras 14 oportunidades.

Día y hora: ¿Cuándo juegan PSG vs Real Madrid?

PSG vs Real Madrid juegan este martes 15 de febrero a las 17:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al PSG vs Real Madrid?

El partido será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al PSG vs Real Madrid?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.