Erling Haaland demuestra, una vez más, que no importa la competición va a hacer llover goles. En el primer tiempo del partido entre Manchester City y Copenhague marcó dos para seguir con su tremendo nivel en Champions League.

Erling Haaland está, sencillamente, en llamas absolutas desde su llegada a Manchester City donde ha reafirmado que tiene todo para convertirse en uno de los goleadores más importantes de la historia del fútbol y en esta jornada de la Champions League ya convierte por duplicado ante Copenhague.

El cuadro ciudadano lucía, en la previa, como el amplío favorito ante los daneses y así lo reafirmaron en el primer tiempo. En cuanto al delantero su primera anotación de la noche cayó apenas al séptimo minuto con un muy buen centro desde la derecha de Joao Cancelo que tomó de primera para mandarla a guardar.

Han sido días de ensueño para el noruego quien el fin de semana se destacó con un triplete ante Manchester United en el derbi de la ciudad en un abultado triunfo por 6-2, que también contó con tres tantos por parte de Phil Foden.

Pero la fiesta del ex del Borussia Dortmund no terminaba ahí, al menos por la primera mitad, pues recién pasada la media hora del compromiso volvió a encontrarse con las redes luego de un rebote que le cayó en sus pies con el arco a disposición y, obviamente, no desaprovechó semejante ocasión.

El artillero está derrumbando todas las estadísticas y ya tiene 28 anotaciones de por vida en Champions League a sus 22 años. Cabe destacar que con 20 tantos más se metería en el top 10 de la competición. Sus estadísticas locas levantaron de su asiento hasta el mismísimo Josep Guardiola.

Desde su llegada a Manchester City, ya son 19 goles en 12 encuentros en lo que va de temporada. Es imposible no reaccionar como el entrenador de los celestes al ver su tremenda producción.