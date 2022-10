Este domingo el Manchester City derrotó por 6-3 al Manchester United en el clasico de la ciudad jugado en el Etihad Stadium por la novena fecha de la Premier League.

La gran figura del encuentro fue el noruego Erling Haaland, delamtero noruego que aportó con un hat-trick y dos asistencias, mejorando aún más su marca goleadora en el club mancuniano.

En dos meses con el equipo de Guardiola, Haaland está detrozando todos los récords posibles con 14 goles en 8 partidos jugados, con tres tripletes incluidos.

Tras el triunfo en el clásico, le preguntaron a Pep Guardiola si con Haaland sentía lo mismo que con Messi en Barcelona y respondió:"La diferencia es que quizás Erling necesita a todos sus compañeros, mientras que Messi tenía la capacidad de hacerlo él solo. Cuando llega allí (a la portería rival) es increíble".

Ahora, en la previa del partido de este miércoles ante el Copenhagen por la Champions League, el entrenador español volvió a referirse al impresionante nivel del noruego.

"A esta edad nadie puede compararse con él. Nadie. Sus números hablan por sí solos. Es un jugador excepcional. Confía mucho en su físico. Es muy intenso e inteligente. Puede jugar sin problemas cada tres días", señaló.

Sobre el duelo ante los daneses, indicó: "Sé que los periodistas y la gente en Copenhague espera que ganemos mañana miércoles, pero yo no soy esa clase de entrenador. Les tengo mucho respeto. Vi el partido contra Sevilla. Para preparar estos partidos no miro la clasificación, miro cómo es el equipo. Esto es la Champions y tengo mucho respeto a todos los equipos. Mañana no será una excepción"".

Haaland tiene tres tantos en la Champions League, donde también es goleador. El City es puntero del Grupo G con seis unidades en dos partidos jugados. Le sigue el Borussia Dortmund con 3 positivos.