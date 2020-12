Programación: Inter de Milán se juega la vida en el cierre de la fase de grupos de la Champions League

La fase de grupos de la UEFA Champions League llega a su fin esta semana con infartantes definiciones y grandes partidos. Este martes y miércoles se conocerán los últimos clasificados a los octavos de final, donde el Inter de Milán se jugará una verdadera final del mundo.

El equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal recibe al Shakhtar Donetsk en el Guiseppe Meazza con la obligación de ganar para aspirar a la clasificación. Los nerazzurros son últimos en la tabla de posiciones del Grupo B, pero aún tiene una pequeña chance de meterse entre los 16 mejores del Viejo Continente o, al menos, clasificar a la Europa League.

Otros duelos imperdibles serán el del Atlético de Madrid vs Salzburg en el Grupo A, Ajax vs Atalanta por el Grupo B, Lazio vs Brujas por el Grupo F y la imperdible definición del Grupo H con el PSG, Manchester United y Leipzig.

Además, pese a que ambos están clasificados, Barcelona y Juventus animarán un partidazo que reunirá en una misma cancha a los dos astros del fútbol mundial: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora mantiene una pequeña chance de terminar como primero del Grupo G.

Dicho esto, revisa la programación de la sexta fecha de la UEFA Champions League:

ZENIT SAN PETERSBURGO Zenit BORUSSIA DORTMUND Dortmund LAZIO Lazio BRUJAS Brugge BARCELONA Barcelona JUVENTUS Juventus DINAMO KIEV Dinamo FERENCVÁROS Ferencváros CHELSEA Chelsea KRASNODAR Krasnodar RENNES Rennes SEVILLA Sevilla PSG PSG İSTANBUL Istanbul RB LEIPZIG Leipzig MANCHESTER UNITED Man Utd AJAX Ajax ATALANTA Atalanta MIDTJYLLAND Midtjylland LIVERPOOL Liverpool BAYERN MÜNCHEN Bayern München LOKOMOTIV MOSCÚ Lokomotiv SALZBURGO Salzburgo ATLÉTICO MADRID Atlético MANCHESTER CITY Man City OLYMPIQUE MARSEILLE Marseille OLYMPIAKOS PIRAEUS Olympiakos PORTO Oporto REAL MADRID Real Madrid BORUSSIA M'GLADBACH M'gladbach INTERNAZIONALE Inter SHAKHTAR DONETSK Shakhtar

Zona Horaria: Chile

Además, revisa la tabla de posiciones de los ocho grupos:

GRUPO A POS EQUIPO PJ PTS 1 BAYERN MÜNCHEN BAYERN MÜNCHEN 5 13 2 ATLÉTICO MADRID ATLÉTICO 5 6 3 SALZBURGO SALZBURGO 5 4 4 LOKOMOTIV MOSCÚ LOKOMOTIV 5 3

GRUPO B POS EQUIPO PJ PTS 1 BORUSSIA M'GLADBACH M'GLADBACH 5 8 2 SHAKHTAR DONETSK SHAKHTAR 5 7 3 REAL MADRID REAL MADRID 5 7 4 INTERNAZIONALE INTER 5 5

GRUPO C POS EQUIPO PJ PTS 1 MANCHESTER CITY MAN CITY 5 13 2 PORTO OPORTO 5 10 3 OLYMPIAKOS PIRAEUS OLYMPIAKOS 5 3 4 OLYMPIQUE MARSEILLE MARSEILLE 5 3

GRUPO D POS EQUIPO PJ PTS 1 LIVERPOOL LIVERPOOL 5 12 2 ATALANTA ATALANTA 5 8 3 AJAX AJAX 5 7 4 MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND 5 1

GRUPO E POS EQUIPO PJ PTS 1 CHELSEA CHELSEA 5 13 2 SEVILLA SEVILLA 5 10 3 KRASNODAR KRASNODAR 5 4 4 RENNES RENNES 5 1

GRUPO F POS EQUIPO PJ PTS 1 BORUSSIA DORTMUND DORTMUND 5 10 2 LAZIO LAZIO 5 9 3 BRUJAS BRUGGE 5 7 4 ZENIT SAN PETERSBURGO ZENIT 5 1

GRUPO G POS EQUIPO PJ PTS 1 BARCELONA BARCELONA 5 15 2 JUVENTUS JUVENTUS 5 12 3 DINAMO KIEV DINAMO 5 1 4 FERENCVÁROS FERENCVÁROS 5 1