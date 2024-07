Este fin de semana el Campeonato Nacional 2024 vuelve a la acción con el desarrollo de la fecha 17, que encuentra a Coquimbo Unido como nuevo puntero en la tabla tras superar a Universidad de Chile. El Pirata aprovechó el triunfo ante Ñublense (1-0) y el empate de la U frente a Cobresal (3-3) para tocar la cima en exclusiva.

Pero serán Everton e Iquique los encargados de abrir la decimoséptima fecha este viernes por la tarde-noche, mientras Coquimbo subirá el telón sabatino como visita contra Copiapó. El mismo día un aproblemado Colo Colo recibe a Unión Española con la ilusión de seguir peleando por alcanzar al puntero.

El domingo será turno de las universidades, con la Católica visitando a Ñublense para seguir en el podio mientras la U viaja al norte con Audax Italiano, con la misión de recuperar el primer puesto.

Pelea arriba, pelea abajo

En la tabla es precisamente Audax quien abre la zona de descenso, con La Calera como colista absoluto. Cobreloa cierra todo el lunes ante Palestino, necesitado de puntos para no caer al fondo.

Cabe recordar que la tabla es encabezada por Coquimbo con 34 puntos, seguido de Universidad de Chile (33), Universidad Católica (30) y Colo Colo (29). Al fondo están Audax Italiano (15°, 14) y La Calera (16°, 11).

Coquimbo Unido llega puntero a la fecha 17.

Programación fecha 17 del Campeonato Nacional

Viernes 26

Everton vs. Deportes Iquique. 19:00 horas, Sausalito.

Sábado 27

Deportes Copiapó vs. Coquimbo Unido. 12:30 horas, Luis Valenzuela.

Unión Española vs. Cobresal. 15:00 horas, Santa Laura.

Colo Colo vs. O’Higgins. 17:30 horas, Monumental.

Domingo 28

Ñublense vs. Universidad Católica. 15:00 horas, Nelson Oyarzún.

Audax Italiano vs. Universidad de Chile. 17:30 horas, La Portada.

La Calera vs. Huachipato. 20:00 horas, Nicolás Chahuán.

Lunes 29

Cobreloa vs. Palestino. 20:00 horas, Zorros del Desierto.

La tabla de posiciones