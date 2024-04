La UC afina detalles para disputar el clásico ante Colo Colo. Los Cruzados serán locales en el estadio Santa Laura y buscarán refrendar el alza que han mostrado bajo la dirección técnica de Tiago Nunes. En la 8° fecha del Campeonato Nacional 2024, los Cruzados vencieron a Deportes Iquique.

Gracias a ese tiro libre muy lejano de Nicolás Castillo, la Franja logró su segunda victoria consecutiva en el certamen. Y confirmó el giro radical que ocurrió en la primera mitad de abril. Parecía imposible que el Cacique llegara en peor forma que Universidad Católica a este partido.

Pero así no más será: antes de derrotar a los Dragones Celestes en el Tierra de Campeones, el cuadro de la precordillera había festejado un triunfo contra Cobresal. Seis puntos de seis posibles después de seis partidos sin saber sumar de a tres. Incluido el debut de Nunes, un empate sin goles ante Huachipato.

“Mi confianza está 10 de 10. Hago lo que el técnico me está pidiendo en los minutos que me toque. Y la confianza del equipo también cambia por no perder hace cinco partidos. Tenemos que aprovecharlo ante un rival que juega bien y tiene jugadores importantes. Lo del favoritismo es para la gente”, afirmó Castillo. Por si eso fuera poco, sólo recibieron dos goles en los últimos seis cotejos. Ambos del cuadro iquiqueño.

En cambio, la situación de la escuadra dirigida por Jorge Almirón es casi la opuesta: comenzó abril con una victoria agónica sobre Cerro Porteño en la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. Pero después de eso, el panorama se llenó de oscuridad.

Factos: la UC llega en mejor pie al clásico que Colo Colo

La UC llega con un pie más firme al clásico que Colo Colo, que alcanzó un récord que no se daba desde el interinato de Gualberto Jara. De hecho, el Cacique sumó su tercera derrota consecutiva ante Cobreloa en el estadio Monumental. Los Zorros del Desierto evidenciaron los problemas albos en ofensiva.

Y también fueron muy eficaces para marcarle dos veces a Brayan Cortés, quien fue expulsado y no jugará ante los Cruzados. La dura caída ante Ñublense fue el inicio de esa racha negativa. Aquel 3-0 muy elocuente en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán evidenció que la rotación total no funciona.

Luego vino la derrota en la segunda jornada de la fase grupal en el torneo de clubes más importante de América. Un 2-1 ante Fluminense que, pese a la caída, dejó buena sensación en la interna alba. “El equipo me sorprendió mucho. Ir a Brasil y salir a jugar así, de igual a igual”, apuntó el Peluca Falcón tras ese duelo en el mítico estadio Maracaná.

Para colmo, Almirón debe afrontar la baja de Óscar Opazo, a quien planea reservar para el duelo ante Alianza Lima a mediados de la semana siguiente. Y tiene en duda al paraguayo Guillermo Paiva, quien podría quedar marginado de la convocatoria por un problema físico. Aunque recibió la recuperación de Carlos Palacios, quien espera ayudar al equipo a salir del momento negativo.

¿Cuándo se juega el duelo entre Católica y Colo Colo por la 9° fecha del Campeonato Nacional?

Universidad Católica recibirá a Colo Colo en la 9° fecha del Campeonato Nacional 2024: el partido se jugará en el estadio Santa Laura este sábado 20 de abril desde las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así van Universidad Católica y Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica le sacó dos puntos de ventaja a Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de ocho partidos. ¡Y así se ubican en la tabla!

