¿Se podrá jugar? Así está la cancha del Sánchez Rumoroso a horas del Coquimbo vs Unión Española

La fecha 18 del Campeonato Nacional 2024 está con algunas complicaciones de desarrollarse producto de las fuertes lluvias que están afectado al centro y sur del país. Sin ir más lejos, el duelo entre Huachipato y Colo Colo en el CAP se suspendió por lo mismo y hay chances de que otro encuentro más se sume a ese listado.

Se trata del Coquimbo Unido vs Unión Española, pactado para esta tarde de viernes desde las 20:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso y que se supone abrirá la jornada 18 del torneo.

Sin embargo, las fuertes lluvias en la cuarta región están afectando la cancha del recinto coquimbano. Es más, el gramado ya está siendo revisado y se puede ver como la pelota roda lento y casi ni da botes por el agua acumulada.

El encuentro será arbitrado por Francisco Gilabert y, hasta el momento, no hay ninguna información que apunte a una suspensión del partido. Pese a que el balón no se mueve de la mejor manera, la cancha del Sánchez Rumoroso ha resistido bien al no presentar lagunas notorias. ¿Se mantendrá así hasta las 20:00, hora del pitazo inicial?

Así se encuentra la cancha del Francisco Sánchez Rumoroso a horas del Coquimbo vs Unión Española

La programación de la fecha 18 del Campeonato Nacional 2024

Viernes 02 de agosto

Coquimbo Unido vs. Unión Española / 20:00 horas / Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sábado 03 de agosto

Everton vs. O’Higgins / 12:30 horas / Estadio Sausalito.

Huachipato vs. Colo-Colo / SUSPENDIDO / Estadio Huachipato.

Universidad Católica vs. Palestino / 17:30 horas / Estadio Santa Laura.

Deportes Iquique vs. Unión La Calera / 20:00 horas / Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 04 de agosto

Cobresal vs. Cobreloa / 15:00 horas / Estadio El Cobre.

Universidad de Chile vs. Deportes Copiapó / 17:30 horas / Estadio Nacional.

Audax Italiano vs. Ñublense / 20:00 horas / Estadio El Teniente.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.