Johnny Herrera fue uno más de los personajes en torno al fútbol chileno que opinó sobre la decisión que tomó Colo Colo para retener a Carlos Palacios. El Cacique finalmente desecho la propuesta de Boca Juniors para fichar a la Joya, aunque con el correr de los días las versiones han cambiado.

Aníbal Mosa dijo en un primer momento que la proposición llegó a 45 minutos del cierre del libro de pases. Pero al día siguiente, esos tres cuartos de hora pasaron a ser una hora y media, según lo que reconoció el presidente de Blanco y Negro en la presentación de Jonathan Villagra.

“Que se haya amurrado un par de días es porque está viendo una oportunidad importante en su vida. De poder ir, de cambiar las condiciones económicas en su vida. Además Colo Colo se hizo el Larry. No fue un no tajante. Como que dilató tanto todo”, afirmó el Samurai en el panel de Todos Somos Técnicos.

Carlos Palacios ante Universidad de Chile. En la imagen mira de reojo a Matías Zaldivia.

Herrera no se quedó ahí. “Que no mandaron el mail, no sé…fue todo tan engorroso. Imagino que él tenía todo claro, le debe haber dado lata. Me pasó una vez, te amurrai un par de días y después vuelves a jugar como si nada. En mi caso fue así esa vez”, aseguró el angolino en el programa de TNT Sports Chile.

Johnny Herrera piensa que Colo Colo le ocultó la oferta de Boca a Carlos Palacios

Johnny Herrera llegó más allá con la propuesta que Colo Colo rechazó por Carlos Palacios. Con esa negativa, el Cacique dejó a Juan Román Riquelme sin uno de los mayores deseos que tiene para reforzar a Boca Juniors. Todo este escenario le causó mucha extrañeza al ídolo de Universidad de Chile.

“En este caso, creo que a Palacios le escondieron la oferta. Por eso lo dilataron y apareció todo el día que Boca ya no podía inscribir jugadores”, expuso Herrera, siempre en el panel de TST. En el mismo panel, el angolino se encontró con una voz disidente.

La de Gonzalo Jara, bicampeón de América con la Roja. Uno que sabe muy bien cómo se mueven los clubes para concretar una transferencia. Por eso mismo le replicó a Johnny Herrera que era muy complejo ocultar la propuesta por el diálogo directo que Palacios tiene con el presidente de Boca.

Por el momento, el “7” del Cacique debe enfocar sus esfuerzos en el siguiente desafío de la escuadra de Jorge Almirón, que afina detalles para la 22° fecha del Campeonato Nacional 2024: este jueves 29 de agosto en el estadio Monumental, Colo Colo recibirá a Ñublense a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

