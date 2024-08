En el cuadro Xeneize quieren sí o sí un volante ofensivo y centraron su mirada en la figura de Vélez Sarsfield, cuadro que dirige el ex entrenador de Colo Colo.

Boca Juniors quiso concretar el fichaje de Carlos Palacios hasta última hora del cierre de mercado y eso provocó varias conversaciones extraordinarias en Colo Colo. Aunque en el Cacique rechazaron la propuesta Xeneize. Luego de la respuesta negativa, surgieron varias declaraciones cruzadas.

Aníbal Mosa afirmó que el ofrecimiento llegó 45 minutos antes del cierre de la ventana de traspasos. Desde el consejo directivo de Boca afirmaron otra cosa. Así lo hizo Raúl Cascini, uno de los ídolos de la institución que forma parte del consejo de fútbol.

Todos los intentos de Juan Román Riquelme por concretar la contratación de Palacios no fructificaron. Pero la búsqueda por un volante de perfil ofensivo sigue en pie. La plana mayor boquense activó el Plan B y realizó un llamado para consultar las condiciones por una de las figuras del equipo de Gustavo Quinteros.

Vélez Sarsfield marcha en el primer lugar de la tabla en la Liga Profesional de Argentina y no sólo el apellido de Quinteros llama la atención en La Bombonera. Y Boca pretende el fichaje de uno de los goleadores del certamen. El futbolista que el Fortín tiene para manejar los hilos en el medio: Claudio Aquino.

El experimentado Claudio Aquino fue el jugador que llamó la atención de Boca tras recibir respuestas negativas de Colo Colo por el fichaje de la Joya Palacios, uno que también fue dirigido por Quinteros. Según reportes de la prensa argentina, la plana mayor del cuadro Azul y Oro ya inició las gestiones por él.

Pero no recibió una respuesta satisfactoria. Según información de TyC Sports, Vélez le manifestó a Boca que Aquino no está en el mercado. Por ende, al menos ahora, no tiene ninguna chance de llegar a La Bombonera. Todo eso mientras en paralelo los Xeneizes para incorporar al lateral derecho Juan Barinaga de Belgrano de Córdoba.

“Aquino es un jugador fundamental, está presente en el 80 por ciento de los goles y jugadas que hacemos”, afirmó Quinteros en abril de este año. Un número que no se ha alterado mayormente desde aquel momento. El ex director técnico de Colo Colo lo considera imprescindible en el equipo que marcha puntero de la tabla de posiciones.

Hay un punto que ilusiona mucho a Boca Juniors: el económico. La cláusula de salida del enganche de 33 años no es muy alta. Para nada, al menos para uno de los clubes más grandes de Argentina y América. Está cifrada en un millón y medio de dólares. Tiempo para llegar a un acuerdo hay: el mercado de pases en Argentina cierra recién el 6 de septiembre para jugadores del medio local. Tic, tac, tic, tac…

