El Huachipato de Jaime García es uno de los equipos que más atención generará en este 2025. Son varios los que seguirán la campaña del cuadro acerero, sobre todo por la apuesta que realizaron al contratar a García tras su irregular paso por Santiago Wanderers.

Por lo menos este comienzo en la Copa Chile entrega un cierto grado de ilusión. Los acereros son líderes en el Grupo F después de dos triunfos y un empate, donde además no recibieron un solo gol en contra.

Esto fue valorado por el mismo DT, quien tras el empate sin goles ante O’Higgins en San Fernando aseguró que “O’Higgins fue un poco o harto más que nosotros. Hicimos la pega que es defender, que no es fácil. Hicimos cambios y equiparamos, aunque retrocedimos un poco”.

“El mérito es de O’Higgins que buscó más. No fuimos tan profundos. Llegamos lo que teníamos que llegar y no concretamos. Creo que fue un partido de ida y vuelta. No sé si con las ocasiones de gol que todo el mundo espera”, agregó.

“Siempre es positivo que no te marquen goles”

Sobre el arco imbatido en estos primeros partidos oficiales del año el DT chileno afirmó que “siempre es positivo no perder y que no te marquen goles. Hicimos un primer tiempo bien ordenado y no pasamos problemas. En el segundo tiempo O’Higgins creció, manejó bien el balón y nos hizo retroceder”.

“O’Higgins tiene un equipo amplio en piezas y nosotros tenemos un equipo amplio igual, pero con mucha juventud. Jugué con varia gente nueva y vamos aceitando las piezas. Con «Paqui» (Meneghini) nos conocemos. Él sabe como juego y yo sé como él juega”, añadió.

Para cerrar García valoró el partido de Lucas Velásquez, de quien dijo que “es un ‘cabro’ de 18 años que no venía jugando. Me pareció una alternativa buena y válida para poder ocupar. Ahora digo ‘wow, ven para acá ‘cabro’ chico que te voy a dar la oportunidad’. Creo que más que estudio, nos conocemos”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Huachipato de Jaime García?

Curiosamente el próximo partido de los acereros también será ante O’Higgins, pero esta vez por la fecha 1 de la Liga de Primera. Este duelo se jugará este sábado 15 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela de San Fernando.

