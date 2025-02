En sun momento de mayor reconocimiento público, tras estrenarse con un triplete para la Selección Chilena en la goleada por 6-1 ante Panamá, el delantero Nicolás Guerra tuvo sentidas palabras para una persona en especial, Jaime García.

Si bien la actualidad del “Kún” es en Universidad de Chile, donde se ganó la confianza del técnico Gustavo Álvarez para ser titular por sobre otras opciones del exterior, el artillero no olvida que fue el oriundo de Cartagena quien le dio una mano cuando tuvo que salir del club y pasó por Ñublense.

Fueron dos temporadas (2021 y 2022) en las que Guerra se reencontró con su juego y los goles, además de hacer historia para los chillanejos con García en la banca. Por ello, no es casualidad que en su mejor momento, “Nico” se acuerde de él.

Los mensajes entre Guerra y García tras debut en Selección

Luego del encuentro, el delantero expresó sobre el actual DT de Huachipato que “el profe me dejó muchas buenas enseñanzas, le mando un saludo. Lo quiero mucho. Muy contento por el debut. A seguir trabajando nomás”. La respuesta no tardó en llegar.

Jaime García conversó con Bolavip sobre los dichos de Guerra y expresó que “que te agradezcan o que te reconozcan es bueno, él es un cabro muy esforzado, él no tiene techo, siempre ha querido mejorar siempre”. No quedó allí en sus elogios.

“Hemos tenido comunicación, hay un respeto mutuo, hay gran cariño, me han llamado para contarme lo que dijo y las palabras que dijo de mí, para un técnico no siempre pasa, tu sabes que cuando pasa algo al primero que cortan es a uno, es gratificante”, expresó el ex técnico de los Diablos Rojos.

Los números del “Kun” en Ñublense

Nicolás Guerra estuvo a préstamo desde la U durante las temporadas 2021 y 2022, en ambas donde lo dirigió Jaime García, que le hizo llegar a un buen rendimiento individual. Marcó 19 goles y realizó 10 asistencias en 62 encuentros, con 4.857 minutos en cancha.