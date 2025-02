Jaime García mantiene la humildad luego de dos triunfos consecutivos en Huachipato en Copa Chile. Derrotó a Temuco y a Rangers, elencos de Primera B, por lo que no se vuelve loco.

“Siempre es lindo ganar. Pero hay formas. Y no me gustó la forma, el equipo puede más, nos complicamos cuando no había que complicarse”, señaló sobre el triunfo ante los rangerinos.

Agregó que “no me compro esto de ir ganando. Más que ganar es mejorar, minimizar los errores. Ya estuve afuera, por eso sigo siendo el mismo”, manifestó el técnico acerero.

“Nos hizo ver mal, eso es un gran mérito de Rangers. Pero es bueno, te entrega un mensaje. Si ganas no ves los defectos. Y nos costó estar finos con el pie de la mitad para adelante”, sostuvo García.

Huachipato venció a Rangers en Copa Chile

García y la rotación de jugadores en Huachipato

Jaime García señala que para el próximo partido, ante O’Higgins, “habrá recambio de jugadores, una rotación, para que otros jugadores se sientan valorados por mí”.

Esto porque pretende tener un plantel que esté siempre listo cuando tengan la oportunidad de jugar. “A todos les digo que tengan paciencia, no todos pueden jugar ni puedo cambiar a los 11. Pero el que deja de trabajar no va a jugar conmigo”.

También aclaró que “quiero que tengan personalidad, por algo fueron campeones hace poco. Hay que retomar eso. Y yo siempre voy a defender a los jugadores, pero quiero que arriesguen hacia adelante, no hacia atrás”.