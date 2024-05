Martín Parra recibió un particular proyectil en los últimos minutos del partido ante Everton de Viña del Mar en Talcahuano.

Particular momento en la "chilean Premier League": le lanzan una sopaipilla al arquero de Huachipato

Importante triunfo de Huachipato en el CAP de Talcahuano. El cuadro que aún pelea en Copa Libertadores, no ha conseguido traducir su buen desempeño internacional en algo similar en el torneo nacional.

Al fondo de la tabla de posiciones, el elenco acerero se veía complicado antes del comienzo de esta nueva fecha. A cuatro puntos de Copiapó, Huachipato peligraba y coqueteaba con los puestos de descenso.

No obstante, el triunfo ante Everton dejó tranquilidad. Claro que no fue lo único que quedará para la posteridad en este encuentro. Un particular proyectil al campo de juego se ganó la atención de todo el mundo.

¿Qué lanzaron a la cancha?

Corrían los últimos minutos del segundo tiempo. Era un saque desde el fondo que iba a cobrar el portero acerero, Martín Parra. Todo fue interrumpido por el particular proyectil redondo.

Cuando Parra lo levantó, nos pudimos dar cuenta todos de lo que se trataba: habían lanzado una sopaipilla al campo de juego. Parra se la pasó al árbitro, quien, con una pequeña sonrisa, la fue a entregar a los responsables de seguridad del estadio.

En seguida, la gente en la transmisión de TNT Sports aseguró que esa sería la imagen del día en el fútbol chileno. Además, dieron un dato importante: $1.300 pesos cuesta una sopaipilla en el CAP de Talcahuano. ¿Vale la pena tirarla?

Otra más de la Premier League chilensis. Si ya hemos tenido una marraqueta en el campo de juego o los típicos cachupines que se cuelan en los partidos, ahora, un nuevo ejemplo de gastronomía chilena. ¡Faltó el ketchup, sí!