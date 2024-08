Emiliano Vecchio exhibe una tensa relación con Miguel Ponce: "No hablo con él"

Volvió a Unión Española con la idea de volver a poner al club en torneos internacionales y poco a poco su ímpetu se fue diluyendo. Emiliano Vecchio no ha tenido el paso que esperaba en los hispanos y su molestia es palpable.

Cada fin de semana, en vez de entrar entre los once titulares, Emiliano Vecchio parte en la banca. Ya ha dejado claro que esta situación no es la ideal para él y su estadía en Santa Laura parece tener fecha de caducidad.

Ante Universidad de Chile, el argentino volvió a entrar desde la banca. Ingresó por Franco Farías, en el minuto 71, y sólo tres minutos después vio en cancha cómo Leandro Fernández ponía el definitivo 2-0 para el Romántico Viajero.

Sincero como siempre y molesto como últimamente, Emiliano Vecchio se detuvo un rato a conversar con la prensa apostada en la zona mixta del Estadio Nacional. Allí, lanzó palabras incendiantes.

“Voy a buscar lo mejor para mí”

Emiliano Vecchio ha ido perdiendo la sonrisa con la que llegó a su presentación, en el regreso a Unión Española. Con un semblante serio y ceño fruncido, ahora indica que no le acomoda su lugar en el cuadro de Independencia.

“En su momento, le dije al hincha de Unión que estaban las condiciones para volver y volví. Hoy, ya no están las condiciones. No estoy siendo considerado por el entrenador y tengo pocos minutos. Y bueno, una vez que termine el año, voy a buscar lo mejor para mí, esa es la realidad”, enfatizó el jugador de Unión Española, que aseguró que la relación con Miguel Ponce es ahí no más.

“Yo no hablo con Miguel Ponce. Hablo lo justo y necesario, porque es entrenador y yo jugador. Sus decisiones las respeto y estoy aquí para sumar y dar el máximo. Siempre fue así”, explicó el hispano, quien, por último, matizó sus dichos.

“Vine a Unión para llegar a copas internacionales, que hace mucho que no entramos. Intentaré dar el máximo en lo que me toque. Después, la relación con Miguel es de respeto, como con todo el mundo”, cerró.