Everton de Viña del Mar acertó completamente con el fichaje de un defensor central que terminó como una gran figura del fútbol chileno en 2024. Las referencias son para un brasileño que jugó en el Santos de su país. Y también contaba con experiencia en Europa.

Se trata de Eduardo Bauermann, un zaguero de 28 años que llegó a los Ruleteros como agente libre desde el Alanyaspor de Turquía. En apenas la mitad de la campaña, la Pantera pudo demostrar que tenía calidad de sobra para jugar en la máxima categoría chilena.

Disputó 15 partidos en la escuadra dirigida por Esteban Solari. Mil 350 minutos. Una muestra de que se erigió en un baluarte indiscutido de la última línea Oro y Cielo. Y como era de esperarse, esa estadía en el Sausalito llegó a su fin, pues Bauermann llamó la atención de ligas superiores.

Sobre todo si se considera la gran influencia que el Grupo Pachuca tiene en Everton. Por eso mismo, no extrañó que Bauermann acordara su incorporación a los Tuzos del Pachuca para la temporada 2025. En estos días, al brasileño le han tocado varias despedidas.

Eduardo Bauermann marca a Steffan Pino, el espigado atacante de Deportes Iquique. (Andrés Piña/Photopsort).

Hizo una en su cuenta de Instagram. “Momentos como este siempre son difíciles. Por mucho que estemos adaptados a tantas idas y venidas, despedidas y todo lo que implica un cambio, escribo este mensaje muy emotivo”, introdujo el ex jugador del Inter de Porto Alegre en dicha red social.

Eduardo Bauermann, una figura del fútbol chileno en 2024 que irá al Pachuca de México

Eduardo Bauermann fue una figura de la primera división en el fútbol chileno 2024. Sin duda. Y él lo pasó muy bien en Viña del Mar, según describió en ese tierno mensaje. “Sinceramente, creo que ha sido una de las mejores experiencias profesionales que he vivido en mi carrera”, reveló.

“Por todo lo que ha supuesto entrar en este club. Desgraciadamente ha llegado el momento de despedirme de este club y de esta ciudad que tan bien me ha acogido. De decir adiós a un lugar donde me he sentido literalmente como en casa”, decía también el texto publicado por el zaguero que irá al Pachuca de México.

Eduardo Bauermann anotó un gol en Chile: fue ante Palestino en La Cisterna. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y cerró como un fanático Ruletero más. “GRACIAS Everton por cada día, por cada momento que he pasado en este club. Sepan que hoy me despido, pero que llevaré a este club en mi corazón y sin duda lo seguiré apoyando”, sentenció Eduardo Bauermann, quien desplegó su calidad defensiva en los pastos nacionales.