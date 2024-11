Muchos años antes de llegar al fútbol chileno, Kevin Méndez había llamado la atención en la primera división de Italia. Fue la AS Roma la que se fijó en el futbolista uruguayo que en 2024 reforzó el plantel de Everton de Viña del Mar. Y que fue una pieza clave del equipo.

Los Ruleteros consiguieron un boleto a la próxima edición de la Copa Sudamericana y Méndez fue uno de los puntales. Por eso mismo, en la directiva del cuadro Oro y Cielo habían dejado la renovación del charrúa de 28 años como una de las prioridades.

Pero se están acabando las esperanzas, según informó un conocedor de la interna de ese club. “NO hay acuerdo entre Everton y Kevin Méndez para renovar el contrato. El atacante uruguayo maneja ofertas de importantes mercados (medio oriente). Incluso de equipos nacionales”, expuso el periodista Diego Peralta.

“El plazo de negociación está por vencer. No hay buenas sensaciones en Everton”, agregó el citado comunicador en su cuenta de Twitter. Ante aquel panorama, uno de los clubes grandes que tiene el balompié nacional se sumó a los interesados en Méndez.

Kevin Méndez se aleja de Everton y suena en un grande del fútbol chileno: ¡Universidad Católica!

Kevin Méndez tuvo buenas apariciones en el fútbol chileno. Fue autor de un gol y siete asistencias en el Campeonato Nacional 2024 para el equipo de Everton. Aunque todo parece indicar que el futbolista oriundo de Trinidad no continuará en el estadio Sausalito.

A raíz de eso, Coke Hevia apareció en la ex red social del pajarito para compartir la información que tiene respecto de un pretendiente de Méndez. “Está libre e interesa mucho a la UC”, apuntó el conductor del espacio Pauta de Juego. Un posible nuevo destino del ex Peñarol.

En 2015, la AS Roma pagó un millón de dólares al cuadro Manya para quedarse con el pase de Kevin Méndez. Pero no pudo jugar en el primer equipo de la Loba: fue cedido al Perugia. Luego al Lausana Sport de Suiza. Y al Viterbese de la Serie C del fútbol italiano. Habrá que ver cuál club aparece en su currículum para 2025. Tic, tac, tic, tac…