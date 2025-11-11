El Campeonato Nacional está a pocas fechas de terminar y, con ello, los distintos clubes definen su futuro para la próxima temporada, donde aseguran que un DT tendría sus horas contadas en su equipo y que no seguiría el 2026.

Audax Italiano se encuentra en el séptimo puesto de la tabla de posiciones que, de terminar así, les da el acceso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, lleva tres derrotas seguidas, por lo que deberá repuntar en las últimas fechas para asegurar su participación en los campeonatos internaciones.

Ante esto, aseguran que el DT del equipo, Juan José Ribera, tendría sus días contados en el equipo y no sería renovado para la siguiente temporada.

ver también Dos rivales directos: las tres finales que le quedan a Colo Colo para ir a Sudamericana 2026

¿Ribera deja Audax Italiano?

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, ya se habría tomado una decisión respecto al DT de los itálicos.

“Me informaron que la dirigencia itálica no le quiere renovar contrato a Juan José Ribera para 2026, por lo tanto, el ciclo del técnico de Audax Italiano finalizará una vez que termine el Campeonato Nacional 2025″, señaló en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Agregando que “me indican que el motivo principal es por la bajada de rendimiento del equipo en el segundo semestre y aunque clasifiquen a Copa Libertadores o Copa Sudamericana de cara al 2026, no cambiará el panorama”.

“La dirigencia tiene tomada la decisión, es muy difícil que cambien de opinión al respecto”.

Aseguran que Ribera tiene su futuro sellado en Audax Italiano/Photosport

Actualmente, nada ha sido confirmado oficialmente y solo queda esperar que pasará a fin de año con el plantel y la dirigencia.

Publicidad

Publicidad

Con 43 puntos, Audax está en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, a 7 puntos de O’Higgins que va en el tercer puesto y se lleva el último cupo a Copa Libertadores.

Pero está muy cerca de Colo Colo, que va en el octavo lugar, a solo 2 puntos de los itálicos. Por lo que todo se definirá en el final de la Liga de Primera.