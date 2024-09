El ex jugador fue muy crítico con la postura que han tomado jugadores como Marcelo Díaz o Javier Correa, quienes han declarado que no les importa como lo que al otro en esta pelea por el título.

Todo apunta a que la lucha por el título este Campeonato Nacional 2024 se definirá entre Universidad de Chile y Colo Colo. Los azules son sólidos punteros con 49 puntos, mientras que el Cacique es sublíder con 45 unidades y un partido pendiente por jugar.

En medio de esta lucha han sido varias las declaraciones de ambos planteles que han salido a desconocer lo que está haciendo el otro. Tanto laicos como albos dicen solo preocuparse de lo que hagan ellos en la cancha, sin estar atentos a lo que el rival en esta lucha por campeonar.

Uno que salió a cuestionar con todo esa mentalidad fue Marcelo Barticciotto, quien en su calidad de comentarista en ESPN aseguró que “ese discurso de los futbolistas de decir ‘nos preocupamos de nosotros’, ¿Cómo no te va a preocupar el rival si gana o no gana? Mejor que no digan nada, la gente no les cree”.

“Lo mismo que para Colo Colo: ¿No les preocupa la U? Cómo va el rival, si gana o no gana. Que no diga que ‘me preocupa el rival’ porque tiende a quedar como débil con esa declaración, que no digan lo contrario”, agregó.

Para cerrar, el ídolo albo fue claro en decir que “a mí me preocupa. Si fuera jugador de Colo Colo. ¿Cómo no me voy a preocupar que la U gane o no? Quiero que pierda. Yo me preocupo del rival. Es más, lo veo al rival. Cómo no voy a ver los partidos del rival, si depende del rival que yo salga campeón”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío de los albos por el torneo será ante Universidad Católica el viernes 13 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

Previo a este encuentro el Cacique verá acción por la Copa Chile, enfrentando por la ida de la final de la zona centro sur a Magallanes el sábado 7 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

