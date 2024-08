Carlos Palacios suma nuevo y duro "ninguneo" de Colo Colo a U de Chile: "No me importa ni me interesa"

Carlos Palacios volvió en Colo Colo y fue la figura del Cacique en el triunfo por 2-1 contra Ñublense, justo después de su fallido traspaso a Boca Juniors. El jugador albo marcó el empate parcial de penal y asistió en el gol de Érick Wiemberg.

Tras el partido, junto con manifestar que se queda feliz en Colo Colo y que no está amurrado, se sumó a la pelea mediática entre los albos y Universidad de Chile, en medio de la lucha del Cacique por alcanzar al archirrival en la punta de la tabla.

Hace unos días Javier Correa le hizo un polémico y bullado ninguneo a los azules. Las declaraciones del delantero albo encontraron respuesta en la U, entre ellas la del joven atacante del Chuncho, Ignacio Vásquez.

Ahora fue Palacios el que enciende los ánimos tras la pregunta: ¿en Colo Colo sienten presión de lo que haga Universidad de Chile y si eso afecta las opciones albas de cara al título?

Ninguneo, Ñublense y la selección

“Como grupo no, en lo personal tampoco. No me importa ni me interesa. Yo me enfoco en jugar en Colo Colo. Sabemos que Colo Colo tiene que ganar todos los partidos y eso es lo que demostramos todos los fines de semana. También venimos ganando en Copa Chile y la Libertadores. Personalmente no me importa ni me interesa”, dijo Palacios.

Por otro lado manifestó que ante Ñublense fue “un partido duro y difícil, a ratos complicado. Pero feliz de poder ayudar al equipo y poder aportarle a mis compañeros. Llegar a nueve goles es algo que no me esperaba. No era de hacer tantos goles, pero he ido evolucionando un poco. Feliz de ayudar al equipo”.

Palacios, figura de Colo Colo contra la Ñublense, no está ni ahí con la U puntera.

Añade que “somos un grupo muy unido, muy sano. Creo que eso se refleja en la cancha. Estamos remando para el mismo lado y eso se refleja, es importante, así que creemos que estamos haciendo las cosa bien, es una racha importante que llevamos porque queremos pelear todo, Colo Colo debe pelear todo”.

Por último abordó su nominación a la selección chilena para los duelos por eliminatorias contra Argentina y Bolivia: “maravilloso, me toca ir. Pero primero tengo que ir a Calama con Colo Colo y será durísimo, de ahí vamos a enfocarnos en la selección y la Copa Libertadores. Que sea un septiembre grato para todo Chile”.