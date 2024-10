Un viernes negro enfrenta Santiago Wanderers. El elenco caturro cesó de su cargo a Jaime García, lo que sorprendió a hinchas y al plantel que se mentalizaba en terminar de la mejor forma la fase regular y luego pelear por el segundo cupo de ascenso.

“Mira esto son resultados. En el fondo son cinco empates, cinco derrotas y ahora tocan puros partidos de visita”, expresó Reinaldo Sánchez en conversación con Redgol.

Luego se deslizó que en la dirigencia no se quería contar con dos jugadores y García no accedió a sacarlos del equipo. Lo que finalmente le terminó pasando la cuenta. Por lo mismo, sus ex pupilos aprovecharon sus redes sociales para agradecerle el apoyo y lealtad en todo momento. Incluso por sobre las presiones desde más arriba.

“Agradecido! Respeto y admiración. Profesionales y buenas personas. Fue un placer trabajar juntos y gracias por el aguante y lealtad de principio a fin”, expresó Danilo Ortiz, que fue uno de los jugadores que la dirigencia no quiere la próxima temporada.

“El que no te conoce, te juzga pero el que tuvo la posibilidad de trabajar con vos sabe de tus principios, valores y lealtad. Gracias por todo y a todo su cuerpo técnico, fue un placer. Los mejores deseos siempre”, agregó Marcelo Cañete, otro de los referentes que no seguiría en el club.

“Códigos, respeto, profesionalismo y por sobre todo grandes personas. Gracias por todo”, se sumó Joaquín Pereyra. Mientras que Diego Opazo indicó que es “triste despedirse de esta forma sabiendo la forma en la que trabajan y los grandes profesionales que son. Muchas gracias por todo, se que le ira muy bien donde vaya. El mayor de los éxitos y gracias por apoyarnos”.

Finalmente uno de sus regalones como César Valenzuela lamentó terminar el ciclo de esta forma tan abrupta. “Solo queda desearles cosas buenas a personas buenas”, sentenció.

¿Cuándo juega Santiago Wanderers?

El elenco caturro visita a Curicó Unido el próximo lunes 7 de octubre. Tras ello, será forastero ante Antofagasta (13/10) y luego cierra ante Universidad de Concepción de local (20/10).