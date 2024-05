Gustavo Álvarez hizo una alusión a su currículum luego de un nuevo empate de la U en condición de local. Los azules igualaron sin goles ante Ñublense en el Estadio Nacional por la 14° fecha del Campeonato Nacional 2024. Pese a los intentos, el cuadro anfitrión no pudo vulnerar a los dos porteros del rival.

En primer término, terminó imbatido Nicola Pérez, quien salió lesionado. Y Diego Tapia, el suplente del uruguayo, también hizo varias intervenciones para mantener su arco imbatido. “La sensación de que el resultado es injusto a mi criterio”, afirmó el DT de Universidad de Chile en una conversación con TNT Sports.

“La satisfacción de que el equipo tuvo un buen partido, me parece que en líneas generales dimos un paso adelante en cuestiones vinculadas al juego. No hay que perder de vista el rendimiento y la evolución del equipo, sabiendo que el resultado no fue el que queríamos”, agregó Álvarez.

Y reconoció que no fue una sorpresa la disposición táctica que utilizaron los Diablos Rojos en el principal reducto deportivo del país. “Mario Salas terminó jugando con línea de tres el partido pasado. El año pasado me tocó enfrentarlo en la recta final del torneo y recurrió al mismo sistema que hoy”, detalló el entrenador argentino.

“Nos falta un poco de claridad y lucidez, pero no perdemos de vista que tuvimos seis o siete situaciones claras de gol. El rival defendió con cinco y cuatro a 15 y 20 metros del área grande. Es un aspecto a mejorar, pero se soluciona con un gol. De inmediato los espacios se abren cuando estás ganando”, manifestó el DT que condujo a Huachipato a la tercera estrella de su historia.

Álvarez hace relucir su currículum tras otro empate de la U: “Estoy muy habituado a los primeros lugares”

Gustavo Álvarez habló como si Ñublense no hubiese llegado ninguna vez a la portería de Gabriel Castellón y también repasó parte del currículum que lo llevó a dirigir la U. “Hoy agregamos juego en el medio, nos falta lucidez para poner al delantero de cara con el arquero“, concluyó el argentino.

“Me parece que el plantel siente y piensa como yo: estoy muy habituado a estar en los primeros lugares. Me preocupa el rendimiento del equipo y no los resultados, que son una consecuencia de lo otro”, fue el mensaje que entregó el exentrenador de Aldosivi.

Precisamente con el cuadro de Mar del Plata conquistó el otro título que luce en su palmarés: la Primera B Nacional de Argentina en la temporada 2017-2018. “Al final veremos para qué le alcanza a cada equipo”, dijo con cautela Gustavo Álvarez, quien ya piensa en el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega Universidad de Chile por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2024?

Universidad de Chile disputará como visitante su partido por la 15° fecha del Campeonato Nacional 2024. Se medirá a Everton de Viña del Mar en el estadio Sausalito el domingo 2 de junio a las 12:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile continúa como líder exclusivo del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 14 fechas, aunque Coquimbo Unido podría superar al cuadro azul si gana el duelo que tiene pendiente.

