Alexis Sánchez parece no haberle dado el palo al gato con su salida del Marsella y posterior llegada al Inter de Milán, a principios de esta temporada. El Niño Maravilla no ha encontrado regularidad en el juego, ni tampoco ha estado muy fino cuando le ha tocado sumar minutos.

De los 21 partidos disputados por el Inter de Milán en esta segunda parte del 2023, el chileno sólo ha dicho presente en once, sumando 440 minutos e inscribiéndose en el marcador únicamente en el Champions League.

La prensa italiana, ácida como de costumbre, ya se dio cuenta de que el nivel de Alexis no es el mejor y, tras el duelo del Inter ante la Real Sociedad por el torneo de la Orejona, dejaron caer sus críticas sobre el tocopillano, señalando que “estropeó todos los balones al pie”, calficándolo como el peor del cuadro nerazzurro.

Pese a la defensa proferida por Simone Inzaghi, fue un ex interista, Stéphane Dalmat, uno de los que se subió al carro de la crítica. “Tanto Sánchez como Marko Arnautovic han decepcionado hasta ahora. Pensé que podrían ser un valor añadido para Inzaghi, pero de momento no han estado a la altura. Creo que en enero deben fichar a un delantero fuerte. O darles confianza a ellos dos dado que hasta ahora han tenido lesiones y nunca han estado en forma”, confesó el ex jugador.

¿Y ahora, quién podrá defenderme?

Fue criticado por Alexis Sánchez y pese a esto, tuvo la oportunidad y sólo se refirió al chileno con buenas palabras. Se trata de Reinaldo Rueda, ex técnico de la Roja, que, entrevistado por el medio Sportitalia, salió a resaltar la figura del Maravilla.

“Si el chileno va acompañado de una buena respuesta física será un gran aporte para el Inter en el momento crucial de la temporada. Sobre todo, por su capacidad técnica y el peso que tiene en el vestuario”, señaló el profesor Rueda, quien resaltó el trabajo constante de Alexis Sánchez.

“Es un jugador que por naturaleza rompe el equilibrio, obviamente necesita estar al ciento por ciento. Pero no sólo entrena, sino que sobreentrena, tiene una extraordinaria cultura de trabajo que se autoimpone. Es un ganador, será una contribución en los próximos meses si tiene la continuidad adecuada”, confesó el ex técnico de la Roja.

Palabras que contrastan con las declaraciones de Alexis Sánchez en la última fecha FIFA, cuando el tocopillano aseguró que “salía excremento” de las duchas del Estadio Monumental y, de pasadita, repasó al señor Rueda.

“Agradezco a Berizzo por su profesionalismo. No veía algo así desde hace mucho tiempo. Con Rueda no veía eso de ser un grupo. Hoy en día vemos un equipo que juega”, señaló Alexis Sánchez, hace poco más de un mes.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en lo que va de temporada con Inter?

Alexis Sánchez, en lo que va de temporada 2023/24 con Inter de Milán, ha disputado un total de 11 partidos oficiales. En ellos ha marcado dos goles, no registra asistencias y alcanza los 440 minutos en la cancha.

¿Cuándo juega el Inter de Milán?

Inter de Milán volverá a la acción este fin de semana en un partido clave en la Serie A. El domingo 17 de diciembre desde las 16:45 horas chocan con la Lazio buscando seguir en el liderato de la tabla de posiciones.

