A nadie dejó indiferente los dichos de Alexis Sánchez en conversación con Mark González, donde se lanzó en contra de quienes le hacen críticas por su desempeño en la Selección Chilena, y aseguró que no sabe “qué otro récord hacer” para convencer a quienes lo reprueban.

“Hay personas que no jugaron nunca y entienden mucho, y algunos que jugaron y no entienden. Hay de todo, pero hay que ser empático. A mí me pueden criticar en Chile y yo pienso: ¿Quién me está criticando? Una persona que le pagan por ir a un programa”, afirmó el tocopillano.

Unas declaraciones que fueron tomadas por Pedro Carcuro, histórico relator y periodista deportivo, como un recurso “muy antiguo y que se ha dicho un millón de veces”. En conversación con RedGol, le hizo un llamado al Maravilla para que acepte y respete lo que se pueda decir sobre él.

La opinión de Pedro Carcuro por dichos de Alexis Sánchez

“Es muy antiguo eso. Que se hable de la invalidez nuestros comentarios, de los que no han jugado al fútbol. Esas son cosas que se han dicho un millón de veces, que las repitió él. Entonces, yo creo que no hay que ponerle tanto color“, manifiesta el rostro de TVN.

En esa línea, Carcuro exige que “lo que sí hay que generar es un ambiente de respeto, para que se acepten las opiniones de aquellos que han jugado al fútbol, que tienen camarín y cancha”, para luego salir en defensa del gremio y su capacidad de análisis.

“Espero que también se respete el comentario de los periodistas, que la mayoría tiene una larga trayectoria para poder analizar un partido de fútbol, quizás desde otros puntos de vista distintos al de la especialista. Pueden convivir perfectamente bien“, sostiene el narrador de TV.

Por último, Carcuro sentencia respecto de los dichos de Alexis que “yo creo que hay que tener ese respeto entre las partes, y mirarnos un poco para no imitar esos programas de discusión que hay en otros lugares, donde se sacan la cresta”.

