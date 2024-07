Alexis Sánchez hizo una particular reflexión por las críticas que ha recibido en la Roja y contó que no sabe “qué otro récord hacer” para convencer a quienes lo reprueban. “Soy goleador histórico, más partidos en la selección, más asistencias, más partidos y goles en Eliminatorias”, enumeró.

“Hay personas que no jugaron nunca y entienden mucho, y algunos que jugaron y no entienden. Hay de todo, pero hay que ser empático. A mí me pueden criticar en Chile y yo pienso: ¿Quién me está criticando? Una persona que le pagan por ir a un programa”, disparó además.

Justamente desde un programa le llegó una respuesta. Marcelo Barticciotto opinó del tema en ESPN. “A todos nos ha pasado. Hay gente de todo tipo, hay periodistas que son mala leche, exjugadores que son mala leche. Uno lo ve de adentro, ve lo negativo nada más, lo positivo es como normal”, dijo.

“Los futbolistas, en algún momento, y yo luchaba contra eso, nos creemos que somos el ombligo del mundo. Que somos los más importantes”, agregó después el exjugador de Colo Colo.

Marcelo Barticciotto reflexionó sobre las palabras de Alexis Sánchez | Photosport

Marcelo Barticciotto habla de humildad por reflexión de Alexis Sánchez

“Ser humilde es un valor para mí de los más importantes, uno no tiene que refregar o tirarte a la cara lo que lograste, porque eso se sabe. Quién no sabe que Alexis batió todos los récords. Podía haber batido mucho más también, hay jugadores que ganaron mucho más que él”, apuntó Marcelo Barticciotto.

En esa línea, recordó palabras de Óscar Ruggeri. “Me decía: ¿Por qué me tengo que agrandar yo, si hay otros jugadores que han ganado mucho más? ¿Qué le tengo que decir a los brasileños que salieron cinco veces campeones del mundo? Me pueden decir que me calle la boca si yo digo que salí campeón del mundo una vez. Siempre va a haber alguien que ganó más”, relató.

“Entonces hay que ser humilde, más allá de todo lo que ganaron y todo lo que ganó, uno no puede refregarle en la cara a las demás personas que no ganaron”, concluyó.

