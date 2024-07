Alexis Sánchez decidió sacar la voz para hablar sobre su momento y el de la selección chilena. El Niño Maravilla ofreció una entrevista en la que no sólo le dedicó palabras a su familia, sino que también al presente que vive la Roja.

El tocopillano explicó su rol con los más jóvenes en el Equipo de Todos, pero también sorprendió con una particular confesión. Hablando de las críticas al plantel, sacó pecho por su trayectoria y reveló que ya no sabe qué más hacer.

De acuerdo a la visión del ahora ex atacante del Inter de Milán, los cuestionamientos no se justifican con su historial en la Roja. De hecho, remarcó que hay que dejar de lado la mala onda para ayudar a que nuestro país vuelva a sus mejores momentos.

Alexis Sánchez pone el pecho a las balas ante las críticas en Chile

Alexis Sánchez fue invitado al programada de Mark González “Leyendas, la realidad de un sueño” y se sinceró. El Niño Maravilla lanzó duros cuestionamientos a los críticos de Chile y repartió palos sin dudar.

Alexis Sánchez disparó con todo contra los críticos de Chile. Foto: Photosport.

“Hay personas que no jugaron nunca y entienden mucho, y algunos que jugaron y no entienden. Hay de todo, pero hay que ser empáticos. A mí me pueden criticar en Chile y yo pienso quién me está criticando, una persona que le pagan por ir a un programa”, disparó el chileno.

Alexis Sánchez no se quedó ahí y realizó una particular confesión para enfrentar las críticas. “Yo he hecho lo que he hecho en mi vida. Soy goleador histórico, más partidos en la selección, más asistencias, más partidos en clasificatorias, más goles en clasificatorias, ya no sé qué otro récord hacer”.

En esa misma línea, remarcó que hace oídos sordos contra los mal intencionados. “En la Selección los he hecho todos y qué me falta para discutir con alguien que nunca le pegó a un balón o que nunca me superó, con respeto lo puedo escuchar si hace una crítica constructiva”.

“Pero si tratas de hacer daño, porque eso es lo que pasa en Chile, que tratan de hacer daño a un joven. A mí, critícame, con la experiencia lo manejo bien, pero no un chico que por redes están criticando… Yo les digo antes del partido que las redes les importen un carajo, que disfruten”, sentenció.

Alexis Sánchez deja en claro que no está interesado en escuchar críticas mala onda y sólo se enfoca en ayudar a Chile a recuperar su mejor nivel. La Roja necesita con urgencia volver a ser lo que fue hasta hace no mucho, ahora con jugadores nuevos y una Generación Dorada que va en retirada.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez con Chile?

Con su actuación en Copa América 2024, Alexis Sánchez llegó a los 166 partidos oficiales en total disputados con Chile. 74 triunfos, 36 empates y 56 derrotas, con 51 goles y 13.554 minutos dentro del campo de juego son su saldo hasta ahora

¿Cuándo juega Chile?

Alexis Sánchez y Chile ahora ponen la mira en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja volverá a la cancha el 5 de septiembre para enfrentar a Argentina en Buenos Aires, con horario por definir de parte de Conmebol.

