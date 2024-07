Si hay algo que ha quedado claro en el inicio del proceso de Ricardo Gareca en Chile es que la Generación Dorada tiene un rol clave. Los históricos han vuelto a ser opción en la Roja y, más allá de resultados, buscan transmitir su experiencia a las nuevas generaciones.

Uno de los que tiene un rol fundamental en ese punto es Alexis Sánchez, quizás la gran figura que hoy es parte del Equipo de Todos. El Niño Maravilla es uno de los pilares del Tigre en la interna y así lo hace saber a los más jóvenes, con los que se le ha visto más cercano.

En la Copa América compartió y mucho con Darío Osorio, uno de los llamados a tomar su lugar en el futuro. Pero más allá de nombres, lo cierto es que el propio tocopillano remarcó lo que les falta para dar ese salto que todavía no logran. Y para ello los comparó nada menos que con Lautaro Martínez.

Alexis Sánchez y su aporte a las nuevas generaciones de Chile

Alexis Sánchez abordó todo lo que ha sido su carrera y lo que hoy está atravesando en Chile. El Niño Maravilla conversó con Mark González en su programa “Leyendas, la realidad de un sueño” y se sinceró respecto al rol que ha tomado con las nuevas generaciones.

Alexis Sánchez se refirió a su rol con los más jóvenes de Chile. Foto: Photosport.

“Hoy en día en mi posición como estoy ahora, en la selección y en mi club trato de ayudar ¿Cómo puedo ayudar? Por ejemplo, hay muchos jóvenes en la selección, Darío Osorio, Marcelino (Núñez), (Lucas) Assadi. A veces soy exigente y los exijo a ellos, siempre constructivo”, comenzó señalando.

Y las razones de su exigencia están en lo que vivió en Inter de Milán con un campeón del mundo. “Comparo a ellos con Lautaro Martínez en el sentido de cabeza. A Lautaro en un entrenamiento le hago dos cosas y el chabón aprende rápido”.

“Le digo ‘Lauti ciérrate un poco más’ y al jugador chileno como que le cuesta un poco entender esas cosas, ahí estoy en la relación entre el argentino y el chileno, el argentino capta rápido”, complementó.

Aunque Alexis Sánchez también reconoció que él también es alumno de los más nuevos. “Yo también de ellos, me compenso con ellos. Me gusta aprender de ellos y a veces estamos sentados, es como la conversa que tenemos ahora. No les hablo de fútbol, cómo estay, qué le gusta, nos cagamos de la risa. Me hacen bromas a mí y se sueltan”.

Finalmente les hizo un llamado a cuidar sus carreras y aprovechar de la experiencia de los históricos. “Vamos paso a paso, que en el fútbol un día estás aquí (arriba) y un día no. Enseñarles esas cosas para que entienda un poco, sé lo transmito, después ya depende de él. A lo mejor en mi caso nunca me lo dijeron”

Alexis Sánchez intenta dejar su huella ante un retiro que está cada vez más cerca. El Niño Maravilla tiene cuerda para rato, pero en algún momento tendrá que colgar los botines y quiere que su legado se mantenga en la Roja.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez con Chile?

Tras la Copa América 2024, Alexis Sánchez llegó a los 166 partidos oficiales en total disputados con Chile. En ellos ha conseguido 74 triunfos, 36 empates y 56 derrotas, con 51 goles y 13.554 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile?

Alexis Sánchez y Chile dan vuelta la página de Copa América para enfocarse en el próximo desafío. La Roja volverá a la cancha el 5 de septiembre para enfrentar a Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, con horario aún por definir.

