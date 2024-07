Dicen que el que no quiere a Alexis Sánchez no puede ser llamado chileno. El Maravilla es un crack dentro de la cancha y, cuando ha podido demostrarlo, también ha dejado en claro que fuera de ella también.

El ex jugador del Inter de Milán vuelve a demostrar que lo suyo no es casualidad y que en las carreras futbolísticas muchas veces hay apoyo invisible. Sobre todo, cuando se trata del empuje que ponen los padres.

En el caso de Alexis Sánchez, es su madre la que fue un pilar fundamental para su carrera. Es decir, su labor debe contar en cada uno de los tantos que, por ejemplo, valieron la alegría de miles, cuando el Maravilla anotó por la Selección.

Fue justamente de eso que habló Alexis Sánchez en conversación con Mark González. Se trata de un episodio del programa de YouTube del ex futbolista donde hace entrevistas cercanas con jugadores chilenos.

¿Qué dijo Alexis Sánchez?

Mark González fue al callo. El ex futbolista le preguntó a Alexis Sánchez sobre las barreras que tuvo que pasar y cómo fue dejar a la familia atrás en el proceso de convertirse en futbolista.

“La que me apoyó siempre ha sido mi madre. En el sentido de que me iba a ver a los entrenamientos, me llevaba. Ella lo único que buscaba es que yo fuera feliz”, respondió un sincero Alexis Sánchez.

“Ella no me exigió nunca jugar a la pelota y es mi entrenador hasta el día de hoy. Me dice ‘tienes que jugar así, pégale así al arco’. Ella me da consejos y, a veces uno no lo dimensiona”, siguió un emocionado Alexis Sánchez, que terminó con un consejo su intervención.

“No soy nadie para dar un consejo, pero le diría a todo padre que sus hijos sean felices en lo que hagan y apoyarlos”, resaltó, modesto, el otrora Niño y hoy simplemente Maravilla.