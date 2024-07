Como era más que esperable, muchísimas críticas aparecieron tras el fracaso que vivió la Selección Chilena en la Copa América 2024, donde no sólo no pasó de ronda, sino que no logró triunfos ni anotó goles, marcando su peor presentación en el torneo desde 1917.

Algunos de los comentarios fueron dirigidos hacia la actitud de los futbolistas, mientras que otros, más extremos, cargaron contra el técnico Ricardo Gareca, a tal punto que había excepciones que piden su salida de La Roja. Pero también hay espacio para la mesura.

Aquella la pone una leyenda del periodismo deportivo nacional como Pedro Carcuro, quien está en proceso de recuperación tras sufrir una afección cardíaca, y que accedió a conversar con RedGol para hacer un análisis de lo exhibido por Chile en la Copa América.

El balance de Chile en Copa América según Pedro Carcuro

Al preguntarle por si sintió decepción del equipo de Gareca, respondió que “es prematuro hablar de crédito cerrado. Él está recién comenzando. Pero yo creo que la Copa América sirvió para darnos cuenta de la realidad de nuestro equipo. Eso es”.

En esa línea, Carcuro agrega que “es muy distinto a los partidos amistosos, a los partidos en serio. Más allá de una animosidad que pudo haber existido en el arbitraje contra Chile, que existió por los hechos. Las tarjetas a Suazo, el golpe a Echeverría ante Canadá. Y contra Argentina también, un par de jugadas muy discutibles”.

“Al margen de eso, tenemos una selección que no es, ni siquiera se acerca a la de la Generación Dorada y por lo tanto, el trabajo de Gareca va a ser duro, pero hay que tener fe que pueda mejorar en este tramo antes de partir con las clasificatorias en septiembre”.

¿Fue un fracaso la actuación de Chile en la Copa América? ¿Fue un fracaso la actuación de Chile en la Copa América? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.