La situación de Alexis Sánchez en el Inter de Milán pasó del cielo a la tierra en tan solo unos días. El Niño Maravilla vuelve a estar en la mira de la prensa italiana luego de ser uno de los villanos en la eliminación del Nerazzurri en la UEFA Champions League.

El tocopillano ingresó desde el banquillo en la definición de octavos de final con el Atlético de Madrid y tuvo un lamentable rol. En la tanda de penales, el chileno falló su remate y su equipo terminó despidiéndose del torneo, lo que ha revivido las críticas en su contra.

La prensa italiana, que hasta hace unos días destacaba su alza, ahora se le ha ido encima al Niño Maravilla. A tal punto llegan las cosas, que incluso aseguraron que no está para pelear a nivel internacional.

Tuttosport le cae con todo a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez no pudo convertir desde los 12 pasos y el Inter de Milán fue eliminado de la UEFA Champions League. La jugada llegó a opacar una gran alza que había mostrado el delantero, la que parecen haber olvidado todos en Italia.

Este sábado la prensa local volvió a pegarle al Niño Maravilla por lo ocurrido ante el Atlético de Madrid. Tuttosport dedicó un artículo tanto al bicampeón de América como a Marko Arnautovic y los ninguneó, señalando que no están a la altura del torneo europeo.

Primero los dardos apuntaron contra Alexis Sánchez, quien entró desde el banquillo para aportar con lo suyo. “No hizo nada y remató lanzando muy mal su penalti”, lanzaron.

Eso no fue todo, ya que remarcaron que Alexis Sánchez puede ayudar en el plano local, pero no en el internacional. “El scudetto, aunque bien merecido, no borrará el error de evaluación de Beppe Marotta y Piero Ausilio respecto a la batería de los atacantes”.

“Para ganarle a los equipos medianos-pequeños en Italia puede incluso ser suficiente con tener a Arnautovic y Sánchez como sustitutos, pero en Europa el listón está subido”, sentenciaron.

Por ahora, Alexis Sánchez tendrá que buscar la manera de tapar bocas una vez más en el Inter de Milán. Al Niño Maravilla todavía le quedan partidos por delante para demostrar que puede seguir siendo un aporte y así silenciar a sus críticos.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

A pesar de las críticas y de un complejo inicio de temporada, Alexis Sánchez ya ha disputado un total de 25 partidos oficiales con Inter de Milán. En ellos ha marcado tres goles, ha aportado con tres asistencias y llega a los 830 minutos en el terreno de juego.

¿Cuándo juega el Inter de Milán?

Alexis Sánchez buscará silenciar a sus críticos en el próximo partido del Inter de Milán. Este será el domingo 17 de marzo a partir de las 16:45 horas, cuando reciban al Napoli por la Serie A.

