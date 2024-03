Una nueva arista suma el conflicto entre Alexis Sánchez y Antoine Griezmann. El chileno fue víctima de las burlas del francés, quien lo trató de “cagón” tras la eliminación del Inter en la Champions League.

El nacido en Tocopilla falló desde los doce pasos y el delantero del Atlético Madrid de inmediato lanzó el hiriente comentario. Incluso en las imágenes se captan las burlas en compañía de Rodrigo De Paul.

Pero el francés se arrepintió y pidió disculpas por sus palabras. Aunque esto de poco y nada sirvió porque los hinchas nacionales cargaron con todo con recetas en su Instagram.

Polémico caso que hasta llegó al streaming de AuronPlay, quien sorpresivamente se cuadró con Sánchez y lapidó por completo a Griezmann.

La reacción de AuronPlay

“Pero, ¡Cómo!”, lanzó de entrada el español al leer la noticia en su transmisión en Twich. Tras ello, analizó lo ocurrido en profundidad. “Pues recetas de comida para Griezmann. Hostias, ya la cagaste. Prepárate para recibir recetas por los próximos tres años. El de Marion 5 sigue cocinando pastel de choclo”, lanzó.

Sin embargo, el streamed español aconsejó al delantero francés para tomarse con buena onda estos comentarios. Incluso podría sacarles provecho con nuevos auspiciadores.

“A mí no me molesta. Ni me perturba. Algunas me hacen mucha gracia. Además me suben las estadísticas en Instagram. Eso le gusta a las marcas, así que bien”, sentenció.