Alexis Sánchez la estaba rompiendo en los últimos partidos con el Inter de Milán, pero cuando todo estaba bien, llegó un duro golpe. El Nerazzurri quedó eliminado de la UEFA Champions League a manos del Atlético de Madrid en una tanda de penales donde al chileno no le fue bien.

Pese a que en el tiempo regular se le vio bien y generó fútbol, en la definición desde los 12 pasos el Niño Maravilla sufrió. Fallando su remate fue uno de los villanos del cuadro lombardo, tal como ha insistido la prensa italiana tras el encuentro.

Los medios en ese país le han pegado con todo al chileno por el penal que le costó la eliminación al Inter de Milán en la UEFA Champions League. Ahora, eso sí, los ataques fueron más allá y sumaron hasta a su técnico.

Prensa italiana arremete contra Simone Inzaghi por el penal de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez no pudo repetir sus buenas actuaciones y se despidió de la UEFA Champions League fallando un penal. El Niño Maravilla una vez más tuvo problemas desde los 12 pasos y se quedó con las ganas de seguir con vida en el torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

La situación ha dejado una ola de críticas y análisis a los que, en las últimas horas, le echaron más leña al fuego. La Gazzetta dello Sport dedicó un artículo a la definición a penales del encuentro y cuestionaron a Simone Inzaghi por poner a patear al chileno.

“Alexis Sánchez ha fallado aproximadamente un penal de dos en su carrera, Davy Klaassen ha fallado uno de tres. En definitiva, más allá de las conocidas dificultades de Lautaro Martínez desde los once metros, tanto el chileno como el holandés no son precisamente especialistas. Sin embargo, en el partido de vuelta de los octavos de final, Simone Inzaghi los incluyó en el equipo de cinco tiradores designados para eliminar al Atlético de Madrid y, en retrospectiva, la elección no le valió la pena”, lanzaron.

Tras ello el medio metió el dedo en la herida con el penal del tocopillano. “En primer lugar, hay que subrayar que los dos penaltis realmente fallados fueron los de los sudamericanos -el de Sánchez fue central y el de Lautaro estuvo por las nubes-, porque la conversión del holandés fue negada por una gran parada de Jan Oblak en un potente y angulado disparo, aunque a media altura”.

“Inzaghi no tuvo ningún lanzador de penaltis en el campo: los tres jugadores que cometieron errores fueron, de hecho, los únicos que tenían cierta familiaridad con la especialidad a pesar de un gol ciertamente aburrido. Limitándonos a las ejecuciones en los 90 minutos y no en el sorteo final: Klaassen se ha perdido 5 de 15 en su carrera, Sánchez se ha perdido 11 de 21, Lautaro se ha quedado con las manos vacías 8 veces desde que llegó al Inter de 22 intentos, más uno hecho con Argentina”, añadieron.

Por ahora, Alexis Sánchez buscará tener su revancha en la Serie A y así ayudar al Inter de Milán a sumar un nuevo título local. Si la UEFA Champions League se volverá a cruzar en su carrera es todavía un misterio y tendrá lo que queda de temporada para luchar por una nueva oportunidad.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez en Inter esta temporada?

Tras la eliminación en la UEFA Champions League, Alexis Sánchez llegó a los 25 partidos oficiales en total esta temporada con Inter de Milán. En ellos ha marcado tres goles, ha aportado con tres asistencias y alcanza los 830 minutos en el terreno de juego.

¿Cuándo juega Inter de Milán?

Inter de Milán se olvida de la UEFA Champions League y ahora se enfoca en la lucha por el título de la Serie A. Este domingo 17 de marzo a partir de las 16:45 horas tendrán un nuevo desafío enfrentando al Napoli, donde pueden sumar tres puntos para ir asegurando el liderato.

